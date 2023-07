¿Qué alumnos pueden reprobar en última boleta de calificaciones del ciclo escolar 2023 de la SEP?

El ciclo escolar 2022-2023 está por terminar, por ello es preciso mencionar que desde noviembre del año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), modificó los criterios de evaluación para que los docentes valoren libremente el desempeño de sus alumnos y puedan determinar si pasan o reprueban en la última de boleta de calificaciones

Cabe recordar que, dicha modificación fue anunciada por la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, a mediados del actual ciclo escolar 2022-2023. El nuevo acuerdo no incluye a los alumnos de primer y segundo año de primaria, quienes tendrán garantizado el seis, como calificación mínima en su boleta. Mientras que los estudiantes de preescolar no serán evaluados con valores numéricos y únicamente le serán colocadas observaciones o sugerencias, para un mejor aprendizaje.

¿Ya es posible reprobar a los alumnos?

El 30 de noviembre de 2022, venció la disposición implementada por la SEP, de no reprobar a los alumnos. Este acuerdo surgió a raíz de la pandemia por el COVID-19, que obligó a los estudiantes a tomar clases a distancia. Desde diciembre pasado, los profesores nuevamente emplean los criterios de evaluación establecidos antes del 2019, por lo que ya pueden colocar calificaciones menores a seis en la boleta.

Dicha disposición aplica para todos los estados de la República Mexicana, con el objetivo de recuperar la matrícula estudiantil, además de diagnosticar de mejor manera el aprendizaje en las escuelas y atender el rezago. La titular de la SEP explicó que esta medida también tiene como finalidad, apoyar a los alumnos para que tengan una mejor salud emocional y social.

¿Qué alumnos podrán reprobar? De acuerdo con la SEP, los docentes deberán usar los criterios establecidos hasta 2019 para el registro en la última boleta de calificaciones del año, por lo que podrán evaluar “en completa libertad”. Serán los alumnos de tercero a sexto de primaria y los estudiantes de todos los grados a nivel secundaria, quienes pueden reprobar el ciclo escolar 2022-2023.

¿Reprobar no resuelve la falta de aprendizaje?

Ahora que ya es posible reprobar a los alumnos en la boleta escolar, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en Tlaxcala, aseguró que esto no resuelve la falta de aprendizaje.

“La calificación es tomada como una medida de control, no creemos en eso. Reprobar no tiene sentido ni propósito, regresar a un alumno para cursar el mismo año, esperando que aprenda. Esto no garantiza que será diferente y ahora sí tendrá los conocimientos necesarios, no sabemos por qué no alcanzó la meta académica, puede vivir en un contexto de violencia o ser ignorado en su hogar, en la escuela no podemos violentarlo con la reprobación”, sentenció.

“Hay que apoyar a los infantes, no podemos reprobar a un niño que solo aprendió a sumar, cuando debió aprender a dividir, no conocemos su entorno social y familiar; entonces no debemos reprobarlo porque a pesar de sus dificultades, acudió a la escuela 190 días y eso merece la aprobación social”, finalizó.

¿En qué estado no habrá reprobados?

Aunque se dijo que dicha medida aplicaba a todas las entidades del país, en Quintana Roo no habrá reprobados en primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023, ya que se aplicará una medida de aprendizaje continuo y recuperación de saberes, según informó José Luis Lavadero, subsecretario de Educación Básica en la entidad. “Más que alumnos reprobados o rezagados, se hablaría del desempeño escolar de los estudiantes y de los grupos”.