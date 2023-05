En la actualidad, la tecnología nos brinda todo tipo de posibilidades que antes no estaban a nuestro alcance. Una de ellas ha sido muy celebrada por distintas generaciones, es el hecho que se pueden adquirir elementos de forma virtual, pero como cualquier situación de la vida, tiene sus facetas negativas. Ahora bien, aquí te hablaremos de los errores más comunes cuando compras por internet.

¡CUIDADO con lo que compras a través de Redes Sociales!

La era digital ha brindado esta nueva facilidad que ha generado el consecuente nacimiento de varias compañías que se han especializado en la venta de todo tipo de productos para el público, por lo que los lugares ya no se llenan tanto. Ahora bien, siempre hay personas que cometen equivocaciones al comprar en línea.

¿Cuáles son los errores más comunes cuando compras por internet?

No revisar las condiciones se constituye en el primer error no forzado dentro de estos hechos. Normalmente, los usuarios no leen los términos y condiciones que tienen las plataformas y con esto no se está al tanto de ciertos detalles que pueden ser valiosos al momento de adquirir un producto.

Ignorar reseñas que siempre están disponibles en la internet es un error frecuente, no cuesta nada chequear las experiencias que han tenido otras personas con ese producto que deseamos adquirir y en todo caso, si no quieren hacer esto, siempre está la posibilidad de consultar con nuestro entorno.

Y para cerrar, otro error lamentablemente común es el tener contraseñas vulnerables. El tener alguna combinación de palabras y/o números que sea fácil está lejos de ser una estrategia adecuada.

Ante un caso así puedes encontrarte con el inevitable peligro de ser víctima de un hackeo y con ello que se adueñan de tu dinero o de cierta información que consideres relevante para tu vida privada.