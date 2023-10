¿Cuáles son los objetos que roban la energía de tu casa?

El Feng Shui es una práctica milenaria occidental que está basada en la filosofía de que existe una energía vital denominada ‘chi’, la cual fluye a través de todo lo que nos rodea, incluyendo objetos y personas, las cuales pueden tener un impacto positivo o negativo en nuestra vida.

Esta práctica indica que existen algunos parámetros para poder mantener el equilibrio y la armonía en la energía de nuestro hogar, nuestros seres queridos y nosotros mismos. Se trata de decorar nuestra casa basados en el principio del Feng Shui, lo cual incluye agregar y quitar ciertos objetos para que el ‘chi’ fluya de manera natural otorgándonos una sensación de bienestar.

Los objetos que roban energía de tu casa

De acuerdo con el Feng Shui, los objetos que podrían estar alterando y robando la energía positiva de nuestra casa son:

Espejos

El Feng Shui indica que los espejos, a pesar de ser elementos decorativos muy presentes en las casas, pueden afectar la energía de nuestro hogar dependiendo de su ubicación, lo más importante será reubicarlos para que no estén frente a la puerta o que no reflejen la cama. También se recomienda cubrirlos y no tener demasiados.

Objetos Rotos

Las cosas rotas o dañadas son portadoras de energía negativa, según lo que dicta el Feng Shui, por lo que robarán las vibras positivas de tu hogar y le quitarán armonía. Esta práctica oriental recomienda reparar o deshacerse de todo lo que esté roto o ya no sirva para que la energía vital fluya.

Objetos acumulados

De acuerdo con el Feng Shui, tener en nuestra casa objetos acumulados o desorden es uno de los mayores escapes de la energía positiva pues crea una sensación de estrés y caos.

Esta práctica oriental recomienda mantener nuestra casa limpia y organizada, es importante tirar todo aquello que ya no necesitamos o que hemos dejado de usar para hacer espacio a cosas nuevas. Además, esto hará que el ‘chi’ fluya sin obstáculos.