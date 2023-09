¿Cuál es el signo que no cree en las segundas oportunidades?

Los astros juegan un papel fundamental en todos y cada uno de los signos del zodiaco, es por eso que cada uno tiene características únicas que los diferencian del resto, en ese tenor es que podemos saber cuáles son los signos que no creen en las segundas oportunidades.

Estos signos están conscientes de que las segundas partes jamás son buenas, por eso nunca regresarán con alguna de sus exparejas, para ellos no hay vuelta atrás y menos en las relaciones amorosas.

Estos signos prefieren cortar de tajo y para siempre con esa persona que por alguna razón no llegó a su presente, pues las segundas oportunidades no existen para ellos y jamás voltearán a ver a alguien de su pasado.

¿Cuáles signos jamás volverán con sus ex?

Tauro

El primero de ellos es Tauro, un signo bastante reservado y desconfiado. Cuando una relación no funcionó para este signo decide cortar de tajo todo vínculo con esa persona y una vez cerrado el ciclo jamás lo volverá a abrir.

Leo

Otro de los signos que no cree en las segundas oportunidades es Leo, este signo es bastante orgulloso y selectivo, por ello no deja entrar a cualquiera a su vida. Cuando las cosas no han salido como Leo esperaba simplemente continuará con su vida y jamás dará segundas oportunidades a nadie.

Libra

El tercer signo que no cree en las segundas oportunidades es Libra, cuando el signo de la balanza cierra una puerta jamás volverá a abrirla. Libra tiene muy claros sus objetivos y cuando las cosas no salen como esperaba simplemente seguirá de largo y jamás dará marcha atrás, por lo que prefiere soltar todo y continuar con su vida.

Escorpio

Cuando Escorpio termina una relación con alguien es casi imposible que vuelva a darle una oportunidad. Pero algo a destacar de este signo es que es muy rencoroso y si las cosas terminaron mal podría vengarse de la otra persona, por ello es mejor alejarse de este signo si se le hiere.

Capricornio

El último signo que no cree en las segundas oportunidades es Capricornio, esto gracias a que siempre da lo mejor de sí y si las cosas no son recíprocas no perderá su tiempo y mejor se alejará. Este signo siempre va hacia adelante y nunca mira hacia atrás, así que no esperes tener otro chance con él.