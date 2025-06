Justin Bieber comparte nuevos mensajes extraños en sus redes; ¿cuál es su estado de salud?

Justin Bieber siempre fue considerado un artista completo. Pese a que siempre tuvo sus debidos detractores, desde muy temprana edad mostró capacidad como intérprete, sin embargo después se ganó su sitio en la industria como un músico reconocido, incluso al nivel de un compositor. Lastimosamente para sus fans, ven cómo cada día se deteriora más en su salud tanto física como mental. ¿Qué le pasa en la actualidad al nacido en Canadá?

De manera continua salen a la luz videos donde Justin se encuentra en condiciones muy cuestionables, no se sabe si está ebrio, drogado o ambas. Mientras que siempre que puede, se pelea con los paparazzis, a quienes él mismo cataloga como invasores de la privacidad. Continuamente les increpa y los insulta por no dejarlo en paz.

¿Cuál fue la última alerta que preocupó a los fans de Justin Bieber?

Hace unos años se supo que el cantante llevaba una vida bastante tranquila, justamente después de superar su adicción a las drogas y el alcohol. Sin embargo poco a poco cayó en lo mismo y hoy se piensa que ni siquiera mentalmente es apto para cuidarse a sí mismo. Esto avalado por diferentes cuestiones, tal como sus últimas publicaciones en Instagram, mismas que dictan lo siguiente:

“Decirle a otros humanos que merecen algo, es como criar a los hijos de otra persona. ¿Quién eres tú para decirle a alguien lo que debería o no debería tener? La audacia, ese no es tu lugar. Dios decide lo que merecemos”.

“LEALTAD” es lenguaje manipulado, la lealtad es un deber, es una obligación. ESO NO ES LIBRE ALBEDRÍO. EL AMOR NO ES UN DEBER, EL AMOR ES UN PLACER. POR FAVOR, DEJEN DE USAR LA LEALTAD PARA MANTENER A LA GENTE A SU ALREDEDOR FUERA DE SU PROPIO MIEDO. NOS ESTÁ LASTIMANDO. LOS MIEMBROS DE LA MAFIA USAN LA LEALTAD PARA MANTENER A LA GENTE EN SUS PANDILLAS NO PERPETUEMOS ESTE LENGUAJE MANIPULADOR. AMOR SOBRE LEALTAD PARA SIEMPRE”.

¿Cómo está conformada la familia íntima de Justin Bieber?

Es sabido y comprobado que las luchas internas del músico son altísimas y se ha notado sumamente expuesto en los medios de comunicación. Y allí quienes serían su soporte llevan el nombre de Hailey (esposa) y Jack Blues (hijo). De hecho la etapa de padre del cantante es nueva, pues el niño nació recién en agosto del 2024, rumbo a su primer año de vida.

