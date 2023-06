¿Cuál es el signo que nunca cumple sus promesas?

La astrología ha cobrado una gran relevancia en la actualidad, sobre todo porque nos ayuda a conocer más sobre la personalidad y forma de ser de las personas que nos rodean, pues los signos determinan muchas de sus conductas, cualidades y defectos. En ese sentido, existen algunos que destacan porque jamás cumplen sus promesas.

Hay signos que siempre se muestran seguros de sí mismos y la mayoría de las veces están dispuestos a todo, principalmente en el plano sentimental. En contraparte, hay otros que esperan a que la otra persona haga su parte, por ello no son muy confiables, ya que nunca cumplen sus promesas.

¿Cuáles son los signos que no cumplen sus promesas?

Escorpio

Las personas de este signo son muy mentirosas y son capaces de mantener su mentira hasta las últimas consecuencias. Tienen el don de negar todo lo que alguna vez dijeron, incluso cuando los confrontan de frente. Los Escorpio tampoco cumplen sus promesas y cuando llega la hora de hacerlo tratan de darle vuelta a la situación.

Aries

Este es otro de los signos nada confiables, los Aries se caracterizan porque son sumamente olvidadizos, aunque no lo hagan a propósito. Son tan distraídos que se olvidan de los compromisos que tienen pendientes, por ello jamás cumplen lo que prometen, incluso si esto le afecta a sus seres queridos pues no hacen distinción alguna.

Cáncer

Finalmente, Cáncer es otro de los signos que no cumplen sus promesas, por más que lo juren y lo perjuren. Es mejor no creerles nada de lo que digan, esto ayudará a evitar una decepción futura. Por otra parte, también son mentirosos, aunque no por gusto si no porque no les gusta que los confronten.

¿Cuál es el signo que siempre cumple sus promesas? A diferencia de los ya mencionados, hay un signo que siempre está dispuesto a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio, incluso a gente extraña, por ello se caracteriza por cumplir siempre sus promesas.

Acuario es el signo más confiable y sincero. Los acuarianos tienen el don de aceptar todo lo que alguna vez dijeron y prometieron para no quedar mal con nadie. Siempre cumplen sus promesas y cuando tienen que afrontar sus responsabilidades, las aceptan en su totalidad.