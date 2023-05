¿Cuál es el signo más sucio y desaliñado?

La astrología nos permite conocer más sobre los diferentes signos del zodiaco, por ejemplo, cualidades, virtudes, defectos, forma de ser e higiene; en ese sentido, existen signos que no son precisamente los más pulcros de todos ni se preocupan tanto por su aspecto. Para estos signos el baño no es un buen aliado, ni tampoco arreglarse, de ahí que sean considerados los más sucios y desaliñados.

Las personas de estos signos pueden reciclar ropa a lo largo de la semana, ya sea que usen más de una vez el mismo pantalón o la misma camisa o blusa. A los hombres de este signo no les importa lucir impecables, por ello siempre traen la barba y el bigote sin arreglar, no limpian su calzado y prefieren invertir el tiempo que les tomaría realizar estas acciones en otras actividades.

¿Cuáles son los signos más sucios de todos?

Leo

Los Leo adoran viajar, estar fuera de casa y encontrar trabajos que no les requieran un mayor esfuerzo. Por lo mismo, al ser un signo relajado tienden a descuidar su apariencia, no les gusta usar traje o corbata. Son bastante básicos, adoran los jeans, las playeras, gorras y tenis, pero no les gusta combinar su ropa y tampoco limpiar su calzado.

Tauro

Son de los más básicos a la hora de vestir, usan colores neutros como negro, gris o blanco, jamás gastarán de más en un buen corte de cabello ni en lustrar sus zapatos, incluso ni ellos mismos lo harán. Son de los más desaliñados del horóscopo y sucios.

Géminis

Los Géminis evitan muy a menudo el baño, usan perfume para disfrazar el olor y se cambian de ropa. Son muy desordenados y tienden a acumular cosas que después de un tiempo se convierten en un basurero. A este signo no le gusta ni limpiar un traste, mucho menos el baño de su casa, imagínate su aspecto personal.

