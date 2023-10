¿Cómo atraer el amor con aceites esenciales?

Todos en la vida anhelamos tener salud, dinero y amor; sin embargo, rara vez obtenemos las tres cosas juntas. En esta ocasión nos centraremos en el amor, ese que anda tan escaso en los últimos años y que en esta ocasión atraeremos con ayuda de aceites esenciales.

Los aceites esenciales son de gran ayuda a la hora de encontrar a nuestra media naranja, así que presta mucha atención porque si los usas adecuadamente es probable que el amor toque a tu puerta en próximos días.

¿Cómo atraer el amor con aceites?

Aceite de sándalo

El sándalo es un aceite esencial que no puede faltar, es originario de la India y tiene propiedades esotéricas, es por eso que es ideal para la abundancia. El aceite de sándalo no solo sirve para atraer la abundancia económica, sino también en los demás sentidos y el amor no podía ser la excepción, ya que su fragancia es un detonante de la pasión. Verte unas cuantas gotas sobre las sábanas de tu cama o piel y eso atraerá el amor a tu vida.

Aceite de rosas

La rosa ha sido considerada como la flor del amor. Su aceite es tan poderoso que muchos lo utilizan como arma secreta para atraer el amor, pues su delicado y delicioso aroma sirve para alejar las tensiones, pero también para avivar la pasión.

Aceite de Jazmín

El último de los aceites que te ayudarán a atraer el amor es el de Jazmín, este es uno de los más utilizados para preparar infusiones, perfumes y aceites. Es perfecto para dejar que la pasión fluya en la intimidad.

¿Qué son los aceites esenciales?

Los aceites esenciales son sustancias aromáticas, volátiles, de origen orgánico que se obtienen de flores, plantas y demás productos vegetales. La mayoría de estos son inflamables. Son base de productos farmacéuticos, cosméticos, aromáticos y algunos sirven para la industria alimenticia.