Estas son las monedas con las que ya no podrás pagar

Plataformas digitales de compra-venta como Mercado Libre y Amazon son clave para el incremento del interés y la posibilidad de la práctica de la numismática, es decir, el coleccionismo de monedas, billetes y otros objetos que son prueba de la historia económica. Si te identificas con este pasatiempo, entonces te interesa saber cuáles son las monedas con las que ya no podrás pagar.

Según diversos medios de información, el Banco de México (Banxico) comienza a solicitar a los bancos con presencia en el país que resguarden ciertas monedas. En este sentido, las monedas con las que ya no podrás pagar son las de 1, 2 y 5 de nuevos pesos.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

No obstante, ello no significa que no se “pueden seguir utilizando para realizar transacciones”, explica el portal de Banxico. “Pero cuando lleguen a los bancos, éstos deben separarlas para depositarlas en el Banco de México y no volver a entregarlas al público”, concluye.

¿Cuándo salen del mercado las monedas de 1, 2 y 5 pesos?

De acuerdo con la información que rescatan otros medios, Banxico estima que para los años 2028 y 2029, las monedas con las que ya no podrás pagar, es decir, las de 1, 2 y 5 nuevos pesos saldrán totalmente del mercado. Sin embargo, el proceso de desmonetización comienza este mismo 2023.

¿Por qué ya no podrás pagar con estas monedas?

En realidad, el banco central de un país puede basarse en diferentes fundamentos para desmonetizar una moneda o billete. Pero algunos motivos que sobresalen son:



Su fabricación y mantenimiento tienen un costo para el gobierno. Entonces al descontinuarse algunas denominaciones, se reducen gastos.

Cuando un país atraviesa una alta inflación, las monedas y billetes de denominaciones más bajas pasan a ser obsoletos.

La preferencia por los pagos electrónicos y los métodos de pago digitales son otro motivo por el que un país llega a descontinuar ciertas monedas y billetes.

De igual forma, hay denominaciones en billetes y monedas que se quedan atrás para dificultar el lavado de dinero, la evasión fiscal y más actividades ilegales. Así como, la introducción de nuevas monedas y billetes se realiza para prevenir la falsificación y garantizar la integridad de la moneda.

