¿Cuándo se sabrá si Luisito Comunica podrá caminar bien o no? Esta es la fecha tentativa

La tarde de este lunes Luisito Comunica, uno de los youtubers más importantes de México y el resto de Latinoamérica, preocupó a sus seguidores luego de asegurar que tuvo que pasar por una intervención quirúrgica relacionada con su columna vertebral, por lo que algunos de sus fanáticos se preguntan si este volverá a caminar bien después de lo anterior.

En estos momentos, Luisito Comunica sigue sin poder caminar bien luego de ser operado por unas bolas indeseables en su espalda, mismas que le significaron un dolor inmenso al momento de agacharse a recoger una pelota. La intervención quirúrgica fue exitosa y el youtuber recibió anestesia local, hecho que agradeció al asegurar que uno de sus temores más grandes es ser dormido.

¿Luisito Comunica volverá a caminar bien?

“Hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien. No puedo poner la espalda derecha, de verdad me duele”, explicó Luisito Comunica en su video mientras intentaba colocarse de pie, hecho que causó la preocupación de sus millones de fanáticos y que, incluso, generaron miedo en el propio youtuber, el cual se dedica a explorar distintos países de manera contínua.

Ahora bien, ¿volverá a caminar adecuadamente? El doctor le comentó que, si este procedimiento no tiene resultados satisfactorios, deberá ser intervenido para reemplazar los discos de su columna. Y si bien no detalló una fecha exacta de esto, mencionó que tuvo que cancelar sus proyectos de cara a las siguientes tres semanas, lo cual sugiere que en este periodo de tiempo se sabrá si la rehabilitación tuvo efectos positivos o no.

¿Luisito Comunica dejará de hacer viajes?

El contenido principal del mexicano es hacer viajes y explotar distintas maravillas mundiales, aunque otra parte de su contenido es realizar videos de comida o de su día a día , motivo por el cual puede solventar parte de sus gastos de esta forma, al menos, en estas tres semanas. Eso sí, si vuelve a ser intervenido quirúrgicamente, no se descarta que esta clase de videos vayan desapareciendo de forma paulatina.