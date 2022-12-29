Luisito Comunica comparte su historia en Ventaneando.

El influencer, Luis Alberto Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica habla en exclusiva para Ventaneando sobre sus inicios en los medios digitales que tanta popularidad le han dado.

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Yo cuando iba a la universidad, fue que, vi una oportunidad en YouTube, fue como a mis 19 años que dije ‘¡Wow!, sería un sueño poder vivir de hacer videos en YouTube’, entonces me empecé aplicar por ahí

La verdad, no te mentiré, yo era un poco la burla de la escuela, porque era algo muy nuevo, era como de ‘Este que nada más pierde el tiempo haciendo videos en YouTube’ y los maestros, igual me decían ‘Su compañero que pierde su tiempo’ y pues bueno, eventualmente resultó bastante bien, más y más gente se fue sumando. La verdad, sí fui muy afortunado de poder ver una ventana de oportunidad a tiempo

Luisito Comunica reunió relatos perturbadores en un libro.

Recientemente, Luisito presentó su libro Historias Perturbadoras, en el que narra tres historias que vivió en carne propia y a las cuales, les dio un toque de ficción para hacerles aún más emocionantes.

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