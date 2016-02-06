Laura Padilla es Soledad Suárez

CARACTERÍSTICAS: Entre los 45 y 50 años de edad. Aún conserva rastros de su hermosura de juventud. Es alegre, responsable, jovial. Siempre preocupada por su hija. Sumamente discreta, vive con el recuerdo del gran amor que le tuvo a Lorenzo Sánchez Zambrano. Trabajadora, inteligente, noble. Es la voz de la conciencia para su hija y el refugio al que siempre acude. Una madre en toda la extensión de la palabra.

VALORES: Ella inculcó el mismo código de moral a su hija. Igualmente justa, no traiciona sus principios.

ASPIRACIONES: Ayudar a su hija a ser feliz.

CONFLICTO AMOROSO: Oculta la relación que tuvo con Lorenzo Sánchez Zambrano. Considera que ya es muy grande para volver a enamorarse, hasta que, finalmente redescubre el amor donde menos se lo espera.

OBSTÁCULOS: Convierte en suyos los obstáculos de su hija y le ayuda a superarlos.

MENSAJE: Una madre, es una compañera en el camino.