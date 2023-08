¿Cuánto cuesta la reconexión de la CFE, si te cortan la luz por falta de pago?

La energía eléctrica es indispensable para nuestra vida, no obstante, hay ocasiones en las que no se puede contar con el servicio por diferentes razones, ya sean apagones, problemas en el suministro, condiciones climáticas o falta de pago. Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) te cortó la luz, por no liquidar tu adeudo, aquí te decimos cuánto cuesta la reconexión.

Si te cortaron la luz por falta de pago, ya sea porque no te llegó el recibo o porque lo olvidaste, primero es necesario que liquides el importe correspondiente por las mensualidades vencidas, pero también uno adicional para la reconexión del servicio. Por ello, la CFE ha dado a conocer cuánto debes pagar para que te restablezcan la energía eléctrica en tu hogar.

¿Cuáles son las razones por las que CFE puede cortar el servicio? De acuerdo con la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existen cuatro razones por las que te pueden cortar el servicio de luz. A continuación te decimos cuáles son:

Cuando se tiene algún adeudo (que no se ha pagado el servicio).

Por pago extemporáneo (no cumplir con el monto a pagar antes de la fecha límite).

Uso ilícito (instalación de diablitos).

Por ajuste a la facturación.

Es preciso mencionar que antes de que se corte el servicio de luz, la CFE está obligada a notificarle al usuario mediante un aviso. El plazo máximo para cortar el suministro, es de dos meses desde el vencimiento del pago y cuatro meses para consumidores vulnerables.

¿Cómo solicitar el restablecimiento del servicio de luz?

De acuerdo con la CFE, para solicitar la reconexión de la luz, primero deberás realizar el pago del adeudo correspondiente y después abonar el monto adicional, para que te restablezcan el servicio.

¿Cuánto debes pagar para la reconexión?

Como mencionamos anteriormente, primero deberás pagar el saldo pendiente y, posteriormente, el cargo del 8% de IVA. Cabe resaltar que, el costo dependerá de si tu cargo es mensual o bimestral, además de si se tiene uno o dos hilos.



Mensual – 1 hilo – 16% IVA (58) – 8% IVA (55)

– 1 hilo – 16% IVA (58) – 8% IVA (55) Bimestral – 1 hilo – 16% IVA (80) – 8% IVA (77)

– 1 hilo – 16% IVA (80) – 8% IVA (77) Mensual o bimestral – 2 o 3 hilos – 16% IVA (91) – 8% IVA (87)

Una vez pagada la reconexión, deberás llamar al 071 para notificarles que has realizado el pago.



¿Cómo pagar la reconexión?

El pago puedes realizarlo en las ventanillas de los centros de atención a clientes .

de los . También en cajeros automáticos denominados CFEmáticos .

. O bien, vía telefónica (al 071) con cargo a tu siguiente facturación.

Es necesario que realices tu pago dentro de los 15 días posteriores a la suspensión del suministro de luz, para evitar que el contrato sea cancelado. Una vez que hayas liquidado el adeudo y la reconexión, el servicio se reestablecerá en el transcurso de un día, si te encuentras en la ciudad. Si te ubicas en una zona rural podría ser en un plazo no mayor a tres días.