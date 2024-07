La millonaria suma que gana Luna Bella, la mujer que grabó un vídeo íntimo en el Metro

La viralidad en las redes sociales no siempre sigue caminos predecibles. En el caso de Verónica Melendes Coronado, mejor conocida como Luna Bella , la notoriedad llegó de una manera controversial.

Su nombre se convirtió en tendencia en la red social X tras la difusión de un video íntimo grabado en un vagón del Metro de la Ciudad de México. Este evento desató tanto críticas como curiosidad sobre su vida y sobre todo, sus ganancias. Dicho esto, a continuación te revelamos la millonaria suma que gana la influencer.

Luna Bella grabó un video íntimo en el Metro CDMX

Recientemente, Luna Bella sacudió las redes sociales con un video suyo en el Metro de la Ciudad de México, el cual se volvió viral en segundo. En el clip, aparece manteniendo relaciones íntimas con dos hombres, un acto que generó una avalancha de reacciones. Aunque muchos pidieron su cancelación, la controversia también impulsó su fama.

¿Cuál es la millonaria suma que gana Luna Bella?

La fama adquirida a raíz de sus videos ha sido lucrativa para la creadora de contenido. A través de una entrevista en un podcast, reveló que sus ingresos mensuales varían considerablemente: “Un mínimo que he sacado, no se, mensuales son como 100 mil pesos y un máximo que he sacado si ha sido como un medio milloncito de pesos”, detalló. Estas cifras son equivalentes a entre aproximadamente 5,500 y 27,500 dólares.

¿Quién es Luna Bella?

Verónica Melendes Coronado, de 32 años, ha construido una carrera sólida como influencer y actriz bajo el apodo de Luna Bella. Además de su notoriedad en YouTube, ha consolidado su presencia en OnlyFans, donde es una de las personalidades más destacadas. Su contenido, dirigido a un público adulto, y su habilidad para generar controversia han mantenido su nombre en el candelero.

