Karely Ruiz rompe el silencio sobre el video íntimo que hizo con fan que se tatuó su rostro

Karely Ruiz es una de las influencers más activas y controvertidas en redes sociales; sin embargo, el último escándalo que protagonizó fue en febrero, esto después de que se filtrara un video donde tenía relaciones sexuales con un fanático suyo que se tatuó su cara, pero lo que más llamó la atención es que no usaron protección.

¿Cómo es el video que Karely Ruiz grabó con un fan? El video generó todo tipo de reacciones en redes, donde los internautas mostraron su descontento por lo ya mencionado.





En el video, Karely Ruiz aparece en una situación íntima con un seguidor suyo que se tatuó su rostro en el brazo y que aparentemente gastó grandes sumas de dinero en el canal de la también influencer.

¿Qué dijo Karely Ruiz?

Recientemente la modelo rompió el silencio sobre el encuentro íntimo que sostuvo con su seguidor y reveló cómo pasó todo y qué pensó después de haber tenido relaciones sexuales sin protección con él.

“La verdad se hizo súper viral, y yo lo subí a OnlyFans porque hay que monetizar todo. Claro que lo puse nervioso. Se dio, me cayó bien y no me cuidé”, dijo la modelo, quien es una de las mejores pagadas de la plataforma azul de contenido para adultos.

Durante una charla en el podcast de Gusgri, Karely Ruiz reveló que ella propuso tener relaciones con el joven, pues al enterarse del tatuaje que tenía y verlo se sintió físicamente atraída por su fanático.

“En OnlyFans yo hice una dinámica, no me acuerdo de qué, pero me llegó el mensaje de una persona que se había tatuado mi rostro quedé de: ‘¿Qué pe...? Nunca había visto que alguien se tatuara mi cara”, recalcó.

“Le dije a ver, mándame más, quiero ver tu rostro.... y me gustó. Y dije: ‘No pues un premio, no cualquiera se hace mi cara’”, agregó la modelo, quien reveló que el tatuaje era genuino. “Sí era de verdad, lo toqué, le eché alcohol y no se quitaba (el tatuaje). Le di su noche de pasión. Se lo merecía”.

¿Qué pensó después de lo sucedido?

Karely Ruiz también reveló que después de lo hecho reflexionó. “Siento que fue un impulso, es que no cualquiera se hace una cara. O imagínate los pe... que va a tener en un futuro, la novia, no sé. Se hicieron ochenta personas mi cara”.

“Después de eso, soy una mujer que habla mucho y no piensa las cosas al hablar (...) yo dije: ‘Voy a rehalar 200 mil pesos al mejor tatuaje’, para empezar, no creí que se lo iban a hacer, el ganador fue de aquí en Monterrey, todos eligieron ese y fui a entregar el dinero”, agregó.