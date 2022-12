¿Cuánto tiempo te queda de vida? Esta calculadora te lo dice.

Hay cosas que uno quisiera saber en la vida antes que sucedan, por ejemplo, cuándo será nuestro último día de vida; sin embargo, datos como ese son impredecibles y podría suceder de un instante a otro, pero existe una forma no exacta de poder calcularlo y es gracias a una calculadora de simulación de esperanza de vida. A continuación, te decimos cómo funciona esta calculadora de simulación de esperanza de vida.

¿Cuántos años viviré si soy hombre?

Gracias a esta calculadora podrás saber un promedio estimado de cuántos años más te quedan de vida. Si eres hombre y tienes 40 años, padeces sobrepeso, no fumas ni bebes, tienes pareja e hijos y haces poco ejercicio, no tienes tanto estrés, por lo que tu esperanza de vida es de 75 años. Aunque si haces ejercicio y no tienes sobrepeso, es probable que vivas once años más (86 años).

¿Cuándos años viviré si soy mujer?

En caso de que fueras mujer con las características ya mencionadas, tu esperanza de vida será de entre 87 y 95 años. Según datos extraídos de la calculadora de simulación de esperanza de vida del Collegi d‘Actuaris de Catalunya.

¿Cómo funciona esta calculadora?

Emilio Vicente, miembro de la comisión de pensiones del Collegi, dijo a La Vanguardia que esta calculadora funciona con tecnología que utilizan los actuarios: “La tecnología que está detrás es la misma que utilizamos los actuarios en nuestro trabajo diario”.

¿Qué tan exacta es? De acuerdo con el especialista, la calculadora muestra un 50 por ciento de posibilidades de morir antes del año señalado y un 50 por ciento de hacerlo después, por lo que no es exacta, es decir, una persona puede morir entre 10 años antes o 10 años después de la edad señalada.

¿Existen otras formas de calcular cuándos años vivirás?

Así es, existen otras formas de calcular el promedio de vida, una de ellas es MyLongevity, una página que fue creada por expertos de la Universidad de East Anglia en Inglaterra.

La app se basa en el estilo de vida de cada una de las personas a través de unas sencillas preguntas relacionadas con su salud, pero eso no es todo, además de calcular el promedio de vida también es capaz de pronosticar si es probable que la persona pueda sufrir un derrame cerebral o un paro cardíaco en los próximos 10 años.

La calculadora de simulación de vida está basada en una investigación realizada a la población de Gales e Inglaterra hecha por la Office for Nationl Statistics de Reino Unido entre los años 2009 y 2011.