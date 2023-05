Cucarachas: ¿Dónde se ocultan y cómo eliminarlas de casa?

Encontrarnos con este insecto puede ser un momento realmente desagradable, este animal puede ser peligroso al ser un gran transmisor de enfermedades. Dicho esto, expliquemos dónde se ocultan las cucarachas en tu casa y cómo puedes eliminarlas.

La fobia que generan lleva a que existan muchas personas con rechazo y hasta miedo a las cucarachas. Lamentablemente tienen un nivel alto de presencia tanto en hogares como en otros lugares.

En definitiva, es claro que su existencia es numerosa, pero también problemática por lo que mejor vamos a contarte cómo puedes deshacerte de ellas.

¿Dónde se ocultan las cucarachas y cómo puedes eliminarlas de tu casa?

Para sorpresa de muchos, las cucarachas no tienen un hábitat natural y cuentan con la capacidad de vivir en distintos ecosistemas. Es decir, no dependen de un clima en particular. El grado de adaptabilidad que tienen es particularmente alto y por eso, es que pueden hallarse en diferentes escenarios.

Hallarlas en el patio de tu hogar, en los muebles de madera es algo normal, al igual que en la cocina y en la comida, debido a que les agradan los lugares donde pueden encontrar alimentos. Ahora bien, para eliminarlas puedes utilizar bicarbonato de sodio mezclando partes iguales con azúcar.

Mientras que el azúcar atrae, el bicarbonato acabará con estos insectos.

Utiliza dos cucharadas de azúcar junto con otras dos de sodio; espolvorea con cuidado en la zona infestada de cucarachas, sobre todo las esquinas y grietas más escondidas de su hogar, también por debajo de los muebles y dentro del closet. Y procura darle uso en espacios estratégicos para evitar que la plaga pueda esconderse.