VIDEO: Cynthia Klitbo responde a Alfredo Adame tras criticarla.

Alfredo Adame causó polémica hace unas semanas tras expresar que Cynthia Klitbo no es una primera actriz y que sería un “sacrificio” estar casado con ella.

Niurka defendió a Juan Vidal de las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Sin embargo, la villana de telenovelas no se ha quedado con los brazos cruzados y así le responde al conductor en su reciente encuentro con la prensa.

“Pobre señor, ¿cuándo me han visto hablar de él? Que agarre sus rollos con mi flaco y que a mí me dejen en paz. A mí la nacada no me gusta, perdón”, dijo la actriz haciendo referencia a los problemas de Alfredo Adame y Rey Grupero.

Cynthia Klitbo habla de su polémica con Juan Vidal

A pesar de que Juan Vidal pagó cerca de 80 mil pesos a Cynthia Klitbo por una deuda pendiente, la actriz refrenda que su demanda por supuesta violencia contra el actor sigue en pie.

“Ya ratifiqué mi denuncia... yo no tengo ninguna información... es todo lo que les puedo porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema”, contó.

Esta guerra de exnovios no puede dar marcha atras, pues la actriz mexicana sostiene que Juan Vidal ya cuenta con una orden de restricción.

"Él tiene una orden de restricción y no puede hablar con los medios de comunicación de mí", contó a la prensa.

Y quien también ha sido partícipe de toda esta polémica es Niurka Marcos, actual novia de Juan Vidal que se ha encargado de defender al también modelo a capa y espada.

Luego de su participación un reality show que reúne a un grupo de famosos, la pareja no se ha despegado a su llegada a México.

La vedette cubana ha tachado a Cynthia de envidiosa y más adjetivos, pero la actriz dice desconocer el nombre de Niurka: “No sé quien esa esa señora, ¿tú crees? No sé de quién me hablas”, concluyó.

