Predicción sobre Niurka y Juan Vidal deja helados a todos.

Luego de que Niurka y Juan Vidal se enamoraron dentro de un reality show, la pareja continuó con su historia de amor de regreso a casa

Juan Vidal habla acerca del acoso que ha vivido durante su carrera.

Fue a través de una publicación en las redes sociales , donde la vedette cuabana presumió que recibió a Juan con bombo y platillo.

Con comida, música y bebidas, Niurka corrió a los brazos de Juan Vidal y se dejó ver más que enamorada ante sus miles de seguidores.

La cubana dejó ver que su relación con el dominicano es cosa seria, pues hasta arremetió contra Cynthia Klitbo por cobrar su deuda de cerca de 90 mil pesos.

Así es la terrible predicción para Niurka y Juan Vidal

Padme Vidente realizó una nueva predicción para Niurka y Juan Vidal a tráves de sus redes sociales, asegurando que la vedette debe alejarse de patrones del pasado.

“Yo te recomendaría que empezaras a conocerte un poquito más.... porque sigues repitiendo los mismos patrones destructivos. No es que no valoren el mujerón que tú eres, sino que vas a a ver los errores de tu pareja Juan Vidal con lo que tú has estado viviendo”, dijo en sus redes sociales.

Además, la astróloga no ve en Niurka y en Juan una relación duradera debido a las personalidades de ambas figuras del espectáculo.

“Yo no veo que dure esto, es algo muy pasional. En mi pueblo dicen que dura más el canto que un gallo que la relación de Niurka y Juan”, declaró.

Y es que Niurka debe empezar nuevas relaciones dejando atrás sus errores del pasado, según confirma Padme Vidente en sus plataformas digitales: “saca los patrones que sigues repitiendo con las parejas”.

La relación de Niurka y Juan Vidal no comenzó con el pie derecho, pues aún queda su enfrentamiento con Cynthia Klitbo y Rey Grupero, quienes acusan al dominicano de presunta violencia.

