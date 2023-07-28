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FOTOS | Así fue la lujosa boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez habló por primera vez sobre su boda con Carlos Rivera, ¡y hasta confesó cómo fue su vestido de novia! Te contamos los detalles en fotos,

Por: Ana Patricia Pérez

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