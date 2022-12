Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, la historia de amor que terminó en boda.

Una de las parejas que más expectativa causaron a lo largo del 2022, fue la conformada por Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes este 2022 se casaron en secreto durante sus vacaciones por Europa y África.

¿Qué le depara el futuro a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Cabe mencionar que al igual que sus vidas, la boda se dio en total secreto pues la pareja se ha caracterizado por mantener alejada su vida personal de los medios de comunicación y una fecha tan especial no podía ser la excepción, principalmente porque no quieren que nadie se meta en su relación.

¿Cómo fue su boda? Nuestra querida conductora confirmó en agosto pasado a Venga La Alegría que se casó con su amado: “Fua como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren detalles pregúntenle al Chino”, dijo entre risas al revelar que había cumplido uno de sus sueños más grandes.

“Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta”, añadió. Sin embargo, la guapa conductora decidió alejarse de los reflectores y sets de grabación para disfrutar su vida de casada al lado de su flamante esposo.

¿Cómo marcha su vida de casados?

“Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, ¿qué les puedo decir? Hay cosas que no se pueden ocultar”, declaró en octubre pasado Cynthia Rodríguez durante la alfombra roja de un evento.

Hace unas semanas, la exacadémica reveló que está muy feliz y no le molesta que la llamen señora: ”Me dicen señora, soy señora, Dios mío... Estoy feliz, ¿ustedes cómo me ven? He recibido muchísimo amor, he ido a palenques y he recibido regalitos, abrazos y lo aprecio muchísimo”.

¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están listos para convertirse en padres?

Cuando Cynthia Rodríguez confirmó que se había casado con Carlos Rivera desmintió los rumores de que estuviera embarazada; sin embargo, aseguró que ese es uno de sus más grandes sueños, aunque todavía no le han escrito a la cigüeña.

Por su parte, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, dijo en días que pasados que están listos para convertirse en padres, pero será cuando Dios quiera: “Ojalá!... Cuando Dios quiera, ya son de esas cosas que a veces uno puede nada más decir ya que llegue y ya, pero tenemos paciencia también, queremos vivir primero de nosotros, de la familia, viajar, de hacer cosas que no habíamos podido hacer antes por tiempo, por trabajo, entonces por eso vamos despacio y cuando Dios quiera ya estamos listos, para cuando quiera”.

“Venimos pidiéndole, pero es que eso no ha fallado, pero sí, digo tampoco tenemos prisa, más que nada hemos querido vivir muchas cosas que no habíamos podido vivir por trabajo y por tiempo y cuando llegue el momento, pues estamos bien”, añadió.