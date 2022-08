Cynthia Rodríguez se despide de Venga La Alegría.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez volvió a Venga La Alegría, la que siempre ha sido su casa, para explicar si se casó, si está embarazada y los motivos por los que se despide de nuestro matutino.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

La guapa exacadémica reveló que sí se casó con Carlos Rivera durante sus largas y románticas vacaciones. “Somos muy discretos, siempre manejamos todo de manera personal, pero tenía que contarlo aquí con mi familia de Venga La Alegría”, dijo la bellísima Cyn a la familia de VLA.

“Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren detalles pregúntele al Chino”, añadió.

Sobre el amor de su vida, Cynthia destacó la personalidad del cantante con el que mantiene una relación desde hace ya varios años: “Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta”.

Sin embargo, aclaró los rumores y declaró que no está embarazada, aunque sí está en sus planes durante este año y esperan que se les cumpla.

¿Se va de Venga La Alegría? Como se ha mencionado anteriormente, Cynthia Rodríguez regresó a VLA para despedirse; sin embargo, reveló que no se va de TV Azteca ni mucho menos, además de señalar que por ahora no tiene ningún proyecto en puerta con ninguna otra empresa.

“Vengo justo, como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho, vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en un matutino estaría aquí en VLA que es mi casa, que son mis amigos, que es el mejor programa de las mañanas, estaría aquí en mi casa”.

“Pero justo en este momento, ya que llegué, que disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta de que me hace falta en este momento después de trabajar tantos años también dedicar un poquito a la familia. Ustedes saben lo demandante que es VLA, es un trabajo maravilloso, pero también yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, voy a estar pidiendo más permisos. Siempre que me comprometo lo hago al 100 y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia”, finalizó.