Cynthia Rodríguez protagoniza la mejor FOTO con Carlos Rivera tras su boda.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han conformado una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, sobre todo después de que contrajeran matrimonio durante sus largas vacaciones por el Viejo Continente; sin embargo, siempre han sido muy reservados en torno a su vida privada y casi nunca se dejan ver juntos en redes ni en público.

¿Qué le depara el futuro a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Los exacadémicos son muy herméticos con su vida privada y hace poco declaró el intérprete de “Te esperaba” durante un encuentro con los medios que siempre han mantenido su relación alejada de los reflectores y así seguirá siendo, incluso, la relacionó con su canción “Que lo nuestro se quede nuestro” para que nadie más pueda opinar ni meterse en su matrimonio.

Es por eso que no suelen compartir fotografías juntos, no obstante, en Instagram circula una imagen que se hizo viral y rompe con ese pacto ya que la pareja aparece tomada de la mano caminando y disfrutando del Gran Premio de México 2022, el cual se corrió el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y donde Max Verstappen se subió a lo más alto del podio y Checo Pérez se quedó con el tercer lugar.

En la imagen se mostraron sumamente felices y se dejaron ver como muy pocas veces. En la instantánea aparece la pareja tomada de la mano mientras arriban al evento deportivo. Ambos lucen muy frescos y con looks casuales.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera revelan si ya cumplieron su sueño.

.#Repost @quiencom

El Fórmula 1 Gran Premio de México fue inigualable. Cerca de 400mil asistentes en sus 3 días, se ha consagrado como uno de los favoritos del año.

En esta foto: @_CarlosRivera y Cynthia Rodríguez (📸 @heparjona).#SocialesQuién #GranPremioDeMéxico #carlosrivera pic.twitter.com/0WMXD9gY6v — Online_Rivera Club Oficial de Carlos Rivera (@Online_RiveraP) November 1, 2022

¿Cómo marcha el matrimonio de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera? Nuestra querida Cynthia Rodríguez se alejó por un tiempo de los medios para disfrutar de su vida de casada y en días pasados habló de lo feliz que está por disfrutar más de su pareja y su relación, incluso consideró que esto era algo que anhelaba desde hace mucho.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta. Me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, pero que no me había dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, declaró durante la alfombra roja de un evento.



Cabe mencionar que la pareja no la ha pasado bien en los últimos meses tras la muerte del padre de Carlos Rivera, José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, quien partió de este mundo tras un sufrir un infarto fulminante en su natal Tlaxcala, pero se ha mantenido muy activa gracias a los compromisos profesionales del cantante.