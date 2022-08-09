VIDEO: Así respondió Cynthia Rodríguez si está embarazada.

Nuestra guapa y querida Cynthia Rodríguez se encuentra en México después de unas largas y bien merecidas vacaciones por Europa y África, donde visitó países como Italia, Grecia, Egipto, Turquía y España al lado de su amado Carlos Rivera.

Hace unos días, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” reveló que ya se encuentra en México después de varias semanas de haber estado lejos del tequila, los tacos y el cariño de todo el pueblo mexicano y lo mejor de todo es que regresaron más renovados que nunca.

Carlos Rivera fue el encargado de dar la noticia después de publicar una fotografía en el Santuario de las Luciérnagas en su natal Tlaxcala. “Un lugar tan mágico en Tlaxcala que no creerás que existe… gracias a toda la gente tan linda del lugar por su cariño y sus atenciones.

Los rumores que surgieron durante su viaje

Durante sus idílicas vacaciones, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fueron blanco de rumores en torno a su relación, el primero de ellos aseguraba que la joven pareja se casó; sin embargo, nada de esto ha sido confirmado y hasta el momento ha quedado en meras especulaciones con todo y el tuit que lanzó el Ministerio de Turismo y Antigüedad de Egipto en el que los habría balconeado.

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Pero el más reciente rumor gira en torno a un posible embarazo de nuestra querida conductora de Venga La Alegría, pero hasta el momento han sido solo eso, rumores, mismos que la coahuilense se encargó de desmentir en su más reciente publicación de Instagram.

¿Está embarazada Cynthia Rodríguez? En su más reciente publicación de Instagram, Cynthia apareció luciendo un largo y muy acampanado pantalón de mezclilla en color azul, el cual combinó perfectamente con una blusa blanca con vivos floreados y la acompañó con el siguiente texto: “Que la vida me despeine” y un emoji de carita feliz.

Sin embargo, en los comentarios llamó la atención el de una usuaria que escribió “yo veo una pancita por ahí???”, a lo que nuestra querida conductora respondió “es panza natural” y la acompaño de un emoji de carita sonriente.

Fue así como Cynthia Rodríguez puso fin a los rumores de un presunto embarazo y que mejor forma de hacerlo que con el humor y gracia que la caracterizan.