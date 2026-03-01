Esta es la forma correcta de usar el hielo para desinflamar el rostro

El usar el hielo para desinflamar el rostro es una técnica que se ha popularizado en el mundo de la belleza, debido a los efectos que logran. Sin embargo, es fundamental aplicarlo correctamente, ya que nos ponemos en riesgo de lastimar nuestra piel.

Para que lo puedas hacer, te detallaremos cuál es la forma correcta de hacerlo, técnica con la que verás buenos resultados y evitarás daños en el futuro, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo aplicar hielo en la piel?

Los efectos de usar el hielo para desinflamar el rostro son muy buenos, pero hay que tener mucho cuidado; al hacerlo incorrectamente, nos arriesgamos a sufrir quemaduras en la cara por el frío, lo que podría generar enrojecimiento, entumecimiento, dolor y, en algunos casos, la presencia de ampollas.

Para evitarlo, es importante que conozcas la forma correcta de hacerlo; es así que te lo vamos a explicar para que lo puedas poner a prueba en tu rutina de skincare:

Prepara tus cubos de hielo; puedes hacerlos de té verde (antioxidante), pepino (refrescante), aloe vera (calmante) o agua de rosas (hidratante) Lava tu rostro como normalmente lo hagas. Toma el cubo de hielo y envuélvelo en un paño o gasa (limpia). Desliza por el rostro, no presiones, no dejes el cubo estático y realiza el movimiento por zona durante 1 minuto. Al terminar, deja que el agua se evapore e hidrata con un poco de crema.

Aunque es un hack muy empleado en el mundo de la belleza, es importante que tengas cuidado. Si eres de piel muy delicada, con enrojeces o con problemas cutáneos, no lo uses; previamente, consulta con un médico para evitar problemas en el futuro.

¿Qué pasa si pongo hielo en mi piel?

Además de desinflamar el rostro, usar el hielo de forma correcta nos va a traer otros beneficios que en muchas ocasiones solemos ignorar, destacándose los siguientes puntos:

Efecto refrescante que nos ayuda al momento de tener la piel irritada.

Previene la presencia de acné.

Nos da un aspecto de firmeza,

Antes del maquillaje, ayuda a eliminar la hinchazón, logrando un aspecto más rejuvenecido.

Recuerda que no debemos colocar el cubo directamente sobre la piel; el bienestar es más importante. Igualmente, ante cualquier duda, realiza la consulta con tu médico de confianza para mejores resultados.