Ella es la famosa que quedó atrapada en los ataques de Irán: VIDEO causa terror

La situación política entre países de Medio Oriente parece no disminuir, en especial tras los bombardeos que se han registrado en Dubái, generando que miles de usuarios que visitan el destino lujoso queden atrapados entre los ataques de Irán. Es así que una famosa subió un video en el que explica su experiencia al quedarse atrapada en el destino.

Noticias Oaxaca del 27 de febrero 2026

Te detallaremos de quién se trata y todo lo que ha comentado al quedarse atrapada en el país extranjero, un hecho que ha sorprendido a todos, en especial a los seguidores que ven todo el contenido que sube. Descubre toda la información.

¿Qué le pasó a Sol León?

Sol León es una reconocida creadora de contenido, quien se ha destacado por sus videos y las polémicas en las que se ha visto envuelta. Sin embargo, ahora ella se encuentra en el ojo del huracán; en sus redes sociales ha subido múltiples videos en los que habla sobre los ataques de Irán, en especial porque ella se encuentra de visita en la ciudad de Dubái.

En la cuenta oficial de la famosa influencer, inicialmente subía imágenes de lujo, donde la vemos visitando el emblemático lugar, visitando sus playas y presumiendo outfits llenos de glamour. Pero dentro de lo último que ha subido, ha compartido videos de la alarma que suena sobre la caída de misiles.

Otro video que se destaca es donde la vemos llorando, explicando que ella nunca imaginó escuchar o ver la caída de misiles, y que ya está viendo todo lo posible para regresar al país, además de agradecer a sus seguidores por enviarle mensajes de ánimo ante la situación.

Aunque algunos aprovecharon el video para criticarla, otros usuarios usaron el contenido para enviarle su apoyo; otros seguidores le recomendaron acudir al consulado de México para poder solicitar ayuda ante los ataques de Irán.

¿Por qué es famosa Sol León?

Sol León es una creadora de contenido de México, quien se hizo famosa en las redes sociales por el contenido que hace, ya sea de belleza, moda o el estilo de vida lujoso que tiene; además, su reconocimiento se debe a que es una reconocida empresaria que tiene una marca de fajas.

Gran parte de su popularidad también empezó cuando su hija subió fotos de qué comía ella en el día, mostrando todo lo que hacían juntas. Hay que esperar a que suba nuevas notificaciones sobre su estatus actual.