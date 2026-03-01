12 diseños de uñas bonitas que en marzo serán tendencia: todas querrán tenerlas puestas
Deja atrás la manicura con colores mate, patrones y charms; ahora, debes de elegir alguna de estas ideas que te van a fascinar
Las uñas que te pusiste el 14 de febrero ya quedaron atrás, y ahora llega un cambio de estilo para marzo con una manicura completamente diferente, donde se combinan colores vibrantes y diseños florales para darle la bienvenida a la primavera de 2026. En esta selección te damos 12 ideas que pueden encantarte y que puedes pedirle a tu manicurista para darle un nuevo look a tus manos.
Uno por uno, los diseños de uñas que se ven hermosos y vibrantes
- Ombre rosa primaveral: transición suave de rosa claro a rosa vibrante; usa esponja para difuminar colores y sellar con top coat, combina ideal con vestidos florales o blusas pastel para un look romántico.
- French multicolor suave: puntas en distintos tonos pastel sobre base nude; dibuja tips finos y limpia bordes, va bien con jeans blancos y camisetas color crema para un estilo chic y fresco.
- Floral delicado: base nude con pequeñas florecitas pintadas a mano o con stamping; perfecto para looks boho con faldas largas y blusas sueltas.
- Pink chrome: esmaltado rosa con efecto espejo; aplica cromo (polvo o gel) sobre base pegajosa y brillo final, combina con outfits metálicos o accesorios dorados para un toque glam.
- Animal print elegante: puntas con print de leopardo o cebra sobre tonos neutrales; úsalo con prendas negras o camel para balancear lo salvaje y sofisticado.
- Marble blanco y dorado: efecto mármol con blanco y toques de oro, ideal con trajes o blazers en tonos neutros para un manicure refinado.
- Blush con brillo sutil: base color blush con glitter delicado cerca de la cutícula; luce con vestidos de encaje o blusas satinadas para eventos diurnos.
- Tortuga chic: tips con patrón carey oscuro sobre base clara, combina perfectamente con ropa en tonos café, beige o camel para un estilo otoñal-moderno.
- Pastel rainbow tips: puntas arcoíris en colores suaves sobre base transparente; ideal con prendas blancas o accesorios coloridos para looks alegres.
- Mint green sólido: uña completa en verde menta fresco; fácil de hacer con esmalte gel y queda increíble con conjuntos con denim o ropa blanca para resaltar el color.
- Spring confetti splash: base nude con salpicado de colores pastel y detalles festivos; combina con atuendos de colores neutros para darle protagonismo a las uñas.
- Minimalista nude + líneas: base nude con líneas finas negras o color suave; combina con looks minimalistas en blanco y negro para un estilo moderno y elegante.
¿Cuáles diseños de uñas no deberías usar en marzo porque ya pasaron de moda?
Aunque las uñas de corazones fueron tendencia en marzo por el Día del Amor y la Amistad —también conocida como San Valentín—, estos diseños ya se quedan atrás. Además, como te contamos anteriormente en Azteca UNO, hay otros diseños que no deberías de usar ya este año:
- Uñas stiletto.
- Uñas Charms.
- Uñas con patrones saturados.
- Uñas con glitter.
- Uñas mate.