12 diseños de uñas bonitas que en marzo serán tendencia: todas querrán tenerlas puestas

Las uñas que te pusiste el 14 de febrero ya quedaron atrás , y ahora llega un cambio de estilo para marzo con una manicura completamente diferente, donde se combinan colores vibrantes y diseños florales para darle la bienvenida a la primavera de 2026. En esta selección te damos 12 ideas que pueden encantarte y que puedes pedirle a tu manicurista para darle un nuevo look a tus manos.

Uno por uno, los diseños de uñas que se ven hermosos y vibrantes

Ombre rosa primaveral: transición suave de rosa claro a rosa vibrante; usa esponja para difuminar colores y sellar con top coat, combina ideal con vestidos florales o blusas pastel para un look romántico.

Uñas estilo ombre rosa primaveral.|(ESPECIAL/Pinterest)

French multicolor suave: puntas en distintos tonos pastel sobre base nude; dibuja tips finos y limpia bordes, va bien con jeans blancos y camisetas color crema para un estilo chic y fresco.

Floral delicado: base nude con pequeñas florecitas pintadas a mano o con stamping; perfecto para looks boho con faldas largas y blusas sueltas.

Pink chrome: esmaltado rosa con efecto espejo; aplica cromo (polvo o gel) sobre base pegajosa y brillo final, combina con outfits metálicos o accesorios dorados para un toque glam.

Unas uñas chrome rosado para marzo de 2026.|(ESPECIAL/Pinterest)

Animal print elegante: puntas con print de leopardo o cebra sobre tonos neutrales; úsalo con prendas negras o camel para balancear lo salvaje y sofisticado.

Marble blanco y dorado: efecto mármol con blanco y toques de oro, ideal con trajes o blazers en tonos neutros para un manicure refinado.

Blush con brillo sutil: base color blush con glitter delicado cerca de la cutícula; luce con vestidos de encaje o blusas satinadas para eventos diurnos.

Tortuga chic: tips con patrón carey oscuro sobre base clara, combina perfectamente con ropa en tonos café, beige o camel para un estilo otoñal-moderno.

Pastel rainbow tips: puntas arcoíris en colores suaves sobre base transparente; ideal con prendas blancas o accesorios coloridos para looks alegres.

Mint green sólido: uña completa en verde menta fresco; fácil de hacer con esmalte gel y queda increíble con conjuntos con denim o ropa blanca para resaltar el color.

Spring confetti splash: base nude con salpicado de colores pastel y detalles festivos; combina con atuendos de colores neutros para darle protagonismo a las uñas.

Minimalista nude + líneas: base nude con líneas finas negras o color suave; combina con looks minimalistas en blanco y negro para un estilo moderno y elegante.

¿Cuáles diseños de uñas no deberías usar en marzo porque ya pasaron de moda?

Aunque las uñas de corazones fueron tendencia en marzo por el Día del Amor y la Amistad —también conocida como San Valentín—, estos diseños ya se quedan atrás. Además, como te contamos anteriormente en Azteca UNO , hay otros diseños que no deberías de usar ya este año: