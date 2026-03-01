Vicente Fernandez Jr presume a su hija recién nacida con fotos inéditas y enternece a sus seguidores

A través de redes sociales Vicente Fernández Jr. compartió unas tiernas fotografías con su hija recién nacida, Isabella, las cuales han causado ternura entre los fans.

En su cuenta personal de Instagram, el integrante de la dinastía Fernández compartió durante este fin de semana unas postales donde deja ver su faceta como padre. La llegada de su bebé el pasado 6 de febrero marcó un nuevo capitulo en su vida personal y fortalece el legado de una de las familias más queridas de la música regional mexicana.

En las imágenes que colgó en la plataforma se logra ver al orgulloso papá cargando en brazos a Isabella boca bajo con una mantita rosa, lo que destaca de esta publicación es la canción que le incorporó, ya que se logra escuchar "Preciosa criatura", de Joan Sebastian.

Asimismo, compartió otra postal donde se le ve nuevamente cargando a su hija en brazos, la cual porta un mameluco rojo y esta escrita la fecha de 28 de febrero de 2026, sin duda alguna, el hijo de "El Charro de Huentitán" Vicente Fernández, se encuentra en la mejor faceta al recibir a su quinta hija. De igual modo, en sus historias se compartió un video donde se encuentran de paseo, mientras que se logra escucharla voz de su esposa Mariana González quien dice que es su primer paseo de su hija.

Recientemente, Vicente Fernández Jr. habría comentado en exclusiva para Venga la Alegría que su hija nació por medio de cesárea, pesó 2.6 kilos y midió 54 centímetros, asimismo, reveló que está trabajando en una canción la cual será su próximo sencillo y estará dedicada a la recién nacida.

¡Doble bendición! Vicente Fernández Jr. celebra ser padre y abuelo a la vez

¿Quién es Mariana González la esposa de Vicente Fernández Jr.?

Mariana González, es empresaria e influencer, en el mundo de las redes sociales es conocida como “La Kim Kardashian mexicana” convirtiéndose así en una de las figuras más mediáticas del mundo del espectáculo.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González hicieron pública su relación en 2020 y pese a que se llevan aproximadamente 20 años de diferencia de edad, bastó de su madurez y amor para que en 2023 se unieran en matrimonio. Con la llegada de Isabella este 2026, su historia de amor suma un nuevo capítulo.