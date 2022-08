¡Cumplió su sueño! Cynthia Rodríguez impacta con estas FOTOS.

En mayo pasado nuestra querida Cynthia Rodríguez dio un importante anuncio durante la transmisión de Venga La Alegría, pues se tomaría unas largas vacaciones al lado de Carlos Rivera.

Es momento de que conozcamos un poco más a Cynthia Rodríguez, una de nuestras conductoras favoritas.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora.

¿Cuál fue el sueño de Cynthia Rodíguez? Nuestra querida conductora y Carlos Rivera disfrutaron de unas merecidas e idílicas vacaciones por Italia, Grecia, Egipto, Turquía y España, donde visitaron distintos lugares como El Vaticano, Venecia, El Coliseo Romano, La Torre de Pisa, El Castillo de San’t Angelo, La Fontana di Trevi, Mykonos, El Templo de Abu Simbel, El Templo de Isis, Capadocia, Las pirámides de Egipto, entre muchos otros, cumpliendo su más grande sueño.

Los rumores en torno a su viaje

Mucho se ha hablado y se ha especulado sobre las románticas vacaciones de los exacadémicos, principalmente por aquella fotografía donde aparecieron recibiendo la bendición del papa Francisco en El Vaticano, esta información cobró fuerza después de que el gobierno de Egipto lanzara un tuit en donde balconeó a la pareja.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Turismo y Antigüedad de Egipto reveló que los exacadémicos ya se habrían dado el “sí, acepto”. “Egipto dio una calurosa bienvenida a los vocalistas mexicanos @cynthiaoficial y su esposo @_CarlosRivera mientras se dirigían desde las pirámides de Luxor y Asuán en el Alto Egipto. La pareja disfrutó de su viaje por Egipto”, escribió el ministerio.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada y hasta el momento son meras especulaciones, no obstante, hace unos días la pareja dio una grata noticia que emocionó a sus fans y es que ya se encuentra en México después de varias semanas alejados del tequila, de los tacos y el cariño de su público mexicano, dejando entrever que regresaron más renovados que nunca.

El encargado de dar la noticia fue el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, quien publicó una fotografía en el Santuario de las Luciérnagas en su natal Tlaxcala. “Un lugar tan mágico en Tlaxcala que no creerás que existe… gracias a toda la gente tan linda del lugar por su cariño y sus atenciones”.

El cantante viajó hasta Nanacamilpa, Tlaxcala, lugar que sirvió de inspiración para que escribiera el tema “Te soñé”. Así mismo, presumió algunos otros rincones de su ciudad natal a sus miles de seguidores.