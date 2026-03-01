Texas: Dónde tomar el MEJOR café de México y descubrir su tradición

Aunque durante mucho tiempo algunos amantes del café desestimaron el grano mexicano por creer erróneamente que era inferior al de otras regiones, la realidad es muy distinto. La popularidad que ha ganado en varios estados de Estados Unidos, especialmente en Texas, sigue creciendo de forma imparable. "En 2016 y 2015, los tostadores más progresistas ni siquiera consideraron el café mexicano", confesó Adam McClellan a Texas Monthly. McClellan, responsable de abastecimiento de café mexicano de Red Fox Coffee Merchants, ha sido testigo de este cambio.

Este proveedor suministra actualmente granos mexicanos de alta calidad a establecimientos como Amaya Coffee, una tostadora de especialidad ubicada en Houston.

¿Por qué están conectados Houston y Veracruz?

El especialista en comida mexicana, José Ralat, relata que en una visita al centro de Coatepec, en México, pudo notar la asombrosa similitud entre el aroma de la región y los tostados enviados a Houston. Ralat conversó con Max González, dueño de Amaya Coffee y copropietario de Catalina Coffee, quien recordó cómo desde pequeño le dieron a probar su primera taza de café. "Es una realidad para muchos niños latinos, y simplemente se convierte en parte de su cultura", afirma González. Esta herencia cultural es palpable en pueblos como Coatepec y Xalapa, la capital de Veracruz.

Otro de los lugares predilectos para los conocedores es White Tile Café, también en Houston. Según su dueño, Jonathan Elkins, el café mexicano "siempre es muy bueno como espresso", destacando su versatilidad y cuerpo en preparaciones de alta presión.

¿Cómo encuentras el café de olla en San Antonio?

Una de las tradiciones más sagradas es el café de olla, una mezcla aromática de café con canela, piloncillo y especias. Si bien en México el icónico Restaurante Nicos —con 68 años de historia— es considerado el hogar del mejor café de olla del país, Texas cuenta con exponentes de primer nivel.

En San Antonio, Andrea Ley, propietaria de Olla Express, se especializa en esta variedad, ofreciendo versiones populares con naranja y anís estrellado. "Siempre te recuerda a casa y a tu familia, y es algo que siempre tomamos en el desayuno o después de cualquier comida", comenta Ley sobre la conexión emocional de su propuesta.

Finalmente, para quienes buscan una experiencia aún más rústica y auténtica, Xamán Café en Dallas sirve el delicioso café mexicano en jícara, un tazón tradicional hecho de la fruta seca de la calabaza.

