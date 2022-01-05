FOTOS | ¿Daddy Yankee se retira de la música? Anunció su última gira.

Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, es sin duda uno de los cantantes d el género urbano más reconocidos a nivel mundial, ¡y sus demás compañeros del género lo consideran “el rey del reggaetón” ! Pues gracias a todos sus éxitos, logró abrirle puerta a los cantantes de otras generaciones.

Hace unos días, el cantante compartió en su cuenta de Instagram su última gira. ¿Cómo? ¿Se retira? “Con este video revivo mi última presentación. Debido a la pandemia no pude presentársela al mundo en persona. Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo ¿En qué país me esperan?”. Dijo Daddy Yankee y acompañó sus palabras con un video que recopila varios momentos de las presentaciones que realizó en el Coliseo de Puerto Rico, en el 2019, antes de iniciar la pandemia.

Daddy Yankee lleva más de tres décadas en la industria musical y tiene casi 46 años. ¿Será que ya llegó el momento de su jubilación? Te contamos más detalles en las fotografías, checa la galería completa.