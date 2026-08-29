Horóscopo de Nana Calistar hoy sábado 29 de agosto del 2026; El consejo que necesitas escuchar
Este sábado, los astros ponen el foco en la confianza, el amor propio y la fortaleza mental.
Este 29 de agosto de 2026, los 12 signos del zodiaco reciben un mensaje de Nana Calistar que pone el foco en el amor propio y la seguridad personal: tu felicidad no debería depender de quién te escribe, quién permanece a tu lado, quién se aleja o quién decide prestarte atención. Hoy, los astros invitan a recordar que tu valor no necesita la aprobación de nadie más.
Predicciones para Aries, sábado 29 de agosto del 2026
Este sábado deberás aprender a quererte sin depender de los demás; tendrás que recordar que tu felicidad no puede depender de quién te escribe, quién se queda, quién se va o quién decide darte atención. Es momento de que comiences a preocuparte por ti.
Predicciones para Tauro, sábado 29 de agosto del 2026
Deja de contar con todo lo que todavía no tienes, porque este sábado te va a obligar a darte cuenta de que las cosas que deseas no están tan lejos como imaginas; lo único que necesitas es dejar de perder el tiempo y comenzar a organizar tus prioridades para ponerte serio en tu futuro.
Predicciones para Cáncer, sábado 29 de agosto del 2026
Tu carácter te pondrá a prueba, pues este sábado tendrás que aprender a administrarlo, pues debes recordar que cualquier comentario fuera de lugar podría encender un fuego que arrastrara tantos problemas que será mejor reconocer tus errores antes de acumular más problemas.
Predicciones para Géminis, sábado 29 de agosto del 2026
Es momento de que dejes de preocuparte por lo que dirá o piense de ti, porque este sábado 29 de agosto, necesitarás concentrarte más en tus propios asuntos y menos en opiniones de quienes no se preocupan en nada por ti.
Predicciones para Leo, sábado 29 de agosto del 2026
Toma en cuenta que, si tienes pareja, será momento de revisar la relación sin maquillajes ni cuentos chinos; deberás hacerte aquellas preguntas que has dejado pasar por tanto tiempo, sobre todo si la persona que tienes a tu lado realmente merece la versión de ti que estás intentando construir.
Predicciones para Virgo, sábado 29 de agosto del 2026
Deberás comenzar a priorizar aquellos proyectos que tanto tiempo tienes entre manos; se te abrirá una oportunidad excelente para comenzar a materializar algo que durante semanas solamente ha vivido en tu cabeza. Es momento de que comiences a priorizar tu futuro.
Predicciones para Libra, sábado 29 de agosto del 2026
Este sábado vas a comenzar a mirar ciertas situaciones que antes no habías notado, y esto se deberá a que llevas días queriendo resolver hasta aquello que no depende de ti. Este sábado entrarás en una etapa más positiva donde algunos de tus malestares parecerán insignificantes.
Predicciones para Escorpión, sábado 29 de agosto del 2026
Es ahora que deberás bajarle dos rayitas a tu carácter, pues este sábado contarás con menos paciencia de lo habitual, por lo que toda esa energía acumulada puede desbordarse en cualquier momento, y en la peor ocasión. Antes de actuar, deberás pensar las cosas dos veces.
Predicciones para Sagitario, sábado 29 de agosto del 2026
Este sábado tendrás que tener ojo con el dinero, inversiones y todo aquello que tenga que ver con dinero, pues podrías emocionarte con alguna propuesta que puede parecer reluciente, pero deberás tomar en cuenta que dentro del universo de los números descubrirás que no todo está tan bonito como te lo pintaron.
Predicciones para Capricornio, sábado 29 de agosto del 2026
Si estás soltero, deberás dejar de mirar tu estado sentimental como si fuera una desgracia nacional. Este sábado entenderás que el estar soltero puede ser una etapa maravillosa si es que utilizas el espacio para aprender a reconectarcontigo.
Predicciones para Acuario, sábado 29 de agosto del 2026
Toma en cuenta que la relación en la que te encuentras puede parecer reunión de vecinos donde todos hablan y nadie resuelve nada, por lo que este sábado deberás poner las cartas sobre la mesa. No sigan acumulando molestias esperando que desaparezcan por arte de magia.
Predicciones para Piscis, sábado 29 de agosto del 2026
Este sábado podrías recibir una noticia inesperada, que podría afectar tus emociones; vas a tener la paciencia más cortita que quincena después de pagar deudas. Antes de contestar, reclamar o mandar gente a la fregada, piensa bien qué vas a hacer, despues.