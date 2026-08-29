3 mascarillas caseras con maicena para lograr un efecto “alaciado natural” y sin frizz

Mantener una melena completamente lacia, sedosa y libre de encrespamiento es un desafío constante en la rutina de belleza, pero no es imposible, ya que existen mascarillas caseras y naturales que pueden ayudarte a conseguir tu objetivo con poco presupuesto.

La cosmética natural ha cobrado fuerza y ofrece alternativas orgánicas para disciplinar las hebras desde la comodidad del hogar. El ingrediente secreto para un efecto alisado natural en casa sin dañar la salud capilar está en tu cocina y es la maicena.

Noticias Aguascalientes del 28 de agosto 2026

3 mascarillas caseras con maicena para lograr un efecto alaciado natural

Mascarilla clásica alaciante con leche y aceite de coco

Es la fórmula estándar para un alisado progresivo. Disuelve 2 cucharadas de maicena en una taza de leche entera. Calienta la mezcla a fuego bajo, moviendo constantemente hasta que se forme una crema homogénea similar a un acondicionador.

Apaga el fuego, añade una cuchaada de aceite de coco puro y deja entibiar. Aplícala mechón por mechón sobre el cabello limpio y húmedo, peinando con un peine de dientes finos hacia abajo. Deja actuar por 40 minutos y enjuaga con abundante agua templada.

Así puedes hacer mascarillas con maicena para un cabello lacio natural|Pexels: Sasha Kim

La bomba de brillo y reparación con miel y aceite de argán

Diseñada para melenas opacas y castigadas por las decoloraciones. Prepara la base de maicena disolviendo 2 cucharadas en una taza de agua purificada y calentándola hasta espesar.

Una vez fuera del fuego, integra una cucharada de miel de abejas pura y una cucharadita de aceite de argán. Aplícala desde dos centímetros abajo de la raíz hasta las puntas. Envuélvete el cabello en una gorra de baño térmica durante una hora antes del lavado habitual.

Así puedes obtener un cabello lacio con mascarillas de maicena|Pexels: cottonbro studio

El tratamiento antifrizz intensivo con acondicionador y sábila

Si vives en una zona de alta humedad ambiental y tu pelo se esponja al instante, esta es tu mejor opción. Mezcla media taza de tu crema para peinar o acondicionador favorito con media taza de gel de aloe vera licuado y colado.

Añade dos cucharadas de la crema de maicena. Aplica la mezcla sobre el cabello seco antes de bañarte, estirando bien cada sección con tus dedos. Deja actuar por 45 minutos y enjuaga.