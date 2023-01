Dalilah Polanco revela en exclusiva que es sorda de un oído.

Dalilah Polanco reveló EN EXCLUSIVA que ella es sorda de un oído.

La actriz Dalilah Polanco es sorda de un oído desde pequeña y en exclusiva para Ventaneando, reveló que ya habría encontrado la solución para su sordera.

¿Cómo le vino la sordera a Dalilah Polanco?

La actriz reveló que todo sucedió cuando estaba pequeña y le vino una calentura: “Fíjate de que chicuela, chiquilla yo me dio fiebre en algún momento de mi vida, mis padres no se dieron cuenta, yo me imagino que estaba temblando ahí con la fiebre y demás”.

“Yo no lo sé, yo no me acuerdo la verdad, pero es algo muy normal que con una calentura el tímpano se pega hacia adentro, así como que hace aire y se pega hacia adentro”, añadió la expareja de Eugenio Derbez.

¿Cuál es el remedio que al parecer encontró Dalilah Polanco? La actriz aseguró que hace años no se podía hacer gran cosa para revertir esta situación; sin embargo, después se podía hacer una incisión, aunque representaba no poder hacer diferentes actividades.

“Hace muchos años no se podía hacer gran cosa, después se podía hacer una incisión y meter un tubito, pero queda expuesto, entonces no puedes nadar, no puedes bañarte, (no se puede) que te caiga agua porque tienes un tubo expuesto que te puede entrar el agua directo”, señaló Polanco.

No obstante, la última vez que fue con su otorrinolaringólogo, éste le dijo que ya podían hacer algo al respecto, por lo que es probable que vuelva a escuchar todo lo que dicen.

“La última vez que fui con mi otorrinolaringólogo fue antes de la pandemia y me dijo ‘creo que ahora ya podemos hacer algo’. Creo que ahora puedo oír nuevamente y aguas porque voy a escucharlo todo”, sentenció.

¿La sordera le afecto de alguna otra forma?

Al preguntarle sobre si la sordera le había afectado de otra forma, Dalilah Polanco declaró “soy muy atarantada y yo pensé que era cosa de que yo había nacido mal, pero no, entonces mucho tiene que ver el oído… de repente soy muy atarantada con los pies, el equilibrio afecta un poco”.