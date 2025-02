La famosa historia del “vestido azul”, una anécdota entre Daniel Bisogno y Karla Díaz

Karla Díaz, una entrañable amiga de nuestro querido Daniel Bisogno , se comunicó vía telefónica con el panel de Ventaneando para darle el último adiós al conductor y periodista. Con lágrimas y la voz entrecortada, la famosa recordó algunas aventuras que tuvo con el antes citado, destacando una que se volvió mágica gracias a un “vestido azul”.

Karla Díaz fue cuñada de Daniel Bisogno tras una relación que tuvo con su hermano Alex, por lo que la famosa explica que no ha podido recuperarse de la noticia. En medio de este hecho, igual aseguró que recuerda muchos momentos de Daniel.

“Es un ser extraordinario, tengo los mejores recuerdos. Un hombre muy generoso, muy amoroso con las personas que tuvimos la fortuna de estar con él. Fueron muchos consejos, muchas experiencias, fue una persona importante en mi vida y en momentos duros de mi vida. Conviví con toda su familia y pasamos Navidad juntos. Estoy muy triste”.

¿Cuál es el vestido azul que involucra a Karla Díaz y Daniel Bisogno?

Nuestros panelistas le preguntaron a Karla Díaz cuál es la relación que existe entre ella, Daniel Bisogno y un vestido azul, una aventura que quedó marcada en la memoria de ambos. Esto fue lo que nos dijo:

“Fuimos de viaje a Mcallen, siempre se llevaba una gran banda, siempre jalaba a toda la familia y todos los amigos, pagando todo (...) Fuimos a un centro comercial, yo no trabajaba y no tenía dinero, entonces Daniel me dijo ‘no te preocupes, yo te voy a invitar todo’”.

“Hubo un vestido que me llamó mucho la atención. Pasé, lo vi y me encantó, pero costaba dos mil pesos (...) Entonces Dani se dio cuenta porque estaba por ahí, como que le hizo ojos a Alex y cuando llegamos al hotel me dijo ‘Señorita, ¿este es el vestido que querías? Vi que era el que querías’. Fue el mejor regalo que me dio, de hecho es el vestido que aún tengo. Dani siempre se ocupaba de los detalles”.

Karla Díaz se conmueve hasta las lágrimas al recordar a Daniel Bisogno y asegura que era un hombre muy generoso.#QEPDDanielBisogno #HastaSiempreDaniel pic.twitter.com/JZXGcDi6yp — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

¿Por qué procuró tanto a Karla Díaz?

Finalmente, Karla Díaz aseguró que, pese a tener menos comunicación con él tras su ruptura con Alex B, siguió una relación de apoyo y cariño, por lo que cualquier cosa que se hablara de ella siempre iba a sacar la cara, señalando que nunca estaría sola.

“Esa irreverencia y carácter que lo caracterizaba me hacía creer que todo estaría bien. Siempre tenía las palabras correctas y tuve la fortuna de celebrar su cumpleaños”.