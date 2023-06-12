Daniel Bisogno regresó a Ventaneando después de estar en el hospital.

Las semanas anteriores, fueron de mucha preocupación para los conductores de Ventaneando, ya que Daniel Bisogno pasó por fuertes complicaciones de salud, mismas que lo llevaron al quirófano de emergencia.

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Afortunadamente, todo ha salido muy bien para Daniel Bisogno, quien ya está de regreso en el foro de Ventaneando, espacio que ha sido su hogar por tantos años.

¿Daniel Bisogno va a regresar a Ventaneando?

Ante la ola de rumores en las redes sociales, Daniel confirmó que regresa de lleno a Ventaneando, donde sus compañeros lo han extrañado mucho por su peculiar sentido del humor.

A todo el equipo que hace posible Ventaneando, somos una familia que tenemos veintitantos años trabajando juntos, Azteca es mi casa, este foro es mi casa y entrar otra vez por los pasillos cuando, de repente uno creía que a lo mejor ya no, y no por irse a…, sino porque uno agarra una señal más lejana

La verdad, muy agradecido con toda la gente que estuvo al pendiente, que fueron cientos y cientos de personas, miles del público, de este negocio, de todas partes; gracias de todo corazón, trataré de ir contestando a cada uno, no ha sido fácil, pero contestando a cada uno sus buenos deseos, sus buenas palabras y agradecido profundamente con la vida de andar por aquí de nueva cuenta

¿Qué dijo Daniel Bisogno de su enfermedad?

A su regreso al foro de Ventaneando, Daniel Bisogno habló de todo el proceso que vivió para poder volver a estar junto a sus seres queridos. Además, reveló los cambios que tendrá que hacer en su vida.

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Fue una situación bastante complicada, inesperada, pero me siento mucho mejor de lo que me sentía, porque ya venía arrastrando esto hace año, año y medio…