¿Fue accidente o provocación? Diana defiende a Evelyn y Chicken pone freno al escándalo en Exatlón México

El “accidente” que vivió Mati durante uno de los pasados circuitos en Exatlón México sigue generando controversia, gracias a Chicken y Diana, quienes abrieron el debate sobre la actitud tomada por los equipos dejando de lado lo primordial: La salud de Mati; coinciden en que la situación se convirtió en polémica más por el ambiente tenso que ha caracterizado la novena temporada.

¿Qué dijeron Diana y Chicken sobre el accidente de Mati en Exatlón México?

Durante el análisis, Diana fue clara al señalar que dentro de los circuitos, no siempre hay espacio para evitar estructuras y obstáculos, por lo que, de acuerdo con la atleta, “se pasa por donde se pueda”. En este contexto, Diana señala que el accidente fue solo eso, advirtiendo que, antes de señalar culpables, lo más importante era entender lo que pasó. Además, dejó en claro que no Evelyn tuvo la intención de apuntar o provocar un daño directo.

Por otro lado, Chicken respaldó a Diana, afirmando que no fue intencional y agregó que muchas veces los atletas no tienen la precaución debida. Chicken también reconoció que, si bien el golpe fue real, la reacción de Mati también lo fue, por lo que las acusaciones de los rivales al señalar que “estaba fingiendo” no tenían cabida.

El análisis de Diana y Chicken: ¿La tensión fue la culpable?

Para Chicken, lo sucedido no debería ser motivo para que Evelyn tuviera una sanción, ya que no se trató de un acto deliberado. Para finalizar, ambos conductores coincidieron en que el conflicto creció de manera innecesaria y que el escándalo se alimentó de la tensión presente en la novena temporada.