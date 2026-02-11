7 cortes de pelo ideales para poder disimular mejor las canas

Entre las internautas, constantemente buscan ideas para disimular mejor las canas ; aunque podemos hacer uso de tintes capilares, muchas personas prefieren evitarlo a toda costa, debido a los constantes retoques que se deben hacer para cubrir los mechones blanquecinos.

Hay cortes de pelo que son ideales para disimularlas ligeramente; te compartiremos los estilos que debes usar; te ayudarán a mantener un estilo juvenil en todo momento.

¿Cómo puedo disimular las canas sin teñir mi cabello?

Es importante que consideres que los cortes de pelo que te vamos a recomendar solamente se encargan de disimular mejor las canas, pero eso no implica que las haga desaparecer. Estas son las opciones ideales que el Modo IA de Google recomendó:

Pixie largo : Una gran alternativa cuando buscamos eliminar el pelo con tinte; las capas cortas no generan sombras para esconder las canas.

: Una gran alternativa cuando buscamos eliminar el pelo con tinte; las capas cortas no generan sombras para esconder las canas. Clavicut : A la altura de la clavícula, y se lleva con la raya al lado.

: A la altura de la clavícula, y se lleva con la raya al lado. Bob texturizado : Un bob clásico que todos aman; sus capas suaves las hacen más dinámicas, evitando que el color blanquecino se forme en un solo espacio.

: Un bob clásico que todos aman; sus capas suaves las hacen más dinámicas, evitando que el color blanquecino se forme en un solo espacio. Long bob en capas : Ideal para quienes desean mantener una melena larga, obteniendo un estilo joven y moderno.

: Ideal para quienes desean mantener una melena larga, obteniendo un estilo joven y moderno. Shag : Rebelde y atrevido, sus puntas desordenadas ayudan a esconder los filamentos blancos.

: Rebelde y atrevido, sus puntas desordenadas ayudan a esconder los filamentos blancos. Stacked bob : Le dan mayor densidad al pelo, ideal para quienes ya presentan mechones que son muy finos y quebradizos.

: Le dan mayor densidad al pelo, ideal para quienes ya presentan mechones que son muy finos y quebradizos. Flequillo de cortina: Al integrarlas en el fleco, dará ese efecto de reflejos naturales.

¿Qué pasa si me saco las canas con pinzas?

Entre las usuarias ha surgido un mito específico, en el que supuestamente, si te arrancas la cana, te salen más, mientras que otras aseguran que ya no te van a salir más. En ambos casos no se cuenta con información que asegure el resultado, pero debemos tener cuidado, ya que esto generará consecuencias en el cuero capilar como:

Inflamación del cuero.

Daño al folículo

Adelgazamiento capilar.

Áreas con calvicie.

Mejor opta por algunos de los cortes de pelo que son ideales para disimular mejor las canas , una forma alternativa de cambiar de look y ocultar los mechones blancos sin el uso de tintes abrasivos.