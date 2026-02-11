Exatlón México: Evelyn Guijarro, Valery Carranza o Natali Brito, Mati Álvarez menosprecia a esta participante Azul: “No me motiva correr contra ella”

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México terminó el pasado 8 de febrero de 2026 con la eliminación de Emilio Rodríguez. Sin embargo, quien dio de qué hablar fue Mati Álvarez cuando le tocó correr contra una participante Azul, y es que está atleta le ganó dos veces en la segunda Batalla por la Supervivencia, donde tras no ganar sus carreras, Golden Champion reveló que no le motivaba competir contra esta rival, y aquí te diremos si es Evelyn Guijarro, Valery Carranza o Natali Brito.

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Quién gana hoy en vivo la Batalla Colosal? Rojos y Azules quieren hacerse con este premio

La participante Azul que no le motiva correr a Mati Álvarez en Exatlón México

Tras perder la segunda Batalla por la Supervivencia, Mati Álvarez habló sobre la participante Azul que no le motiva correr y la atleta es Natali Brito. Esta leyenda celeste le ha ganado varios puntos a Golden Champion, sin embargo, Terminator dijo que con esta rival no tiene tanto interés en ganar sus carreras; pero que sí ante Evelyn Guijarro, Valery Carranza o Doris del Moral.

Por otro lado, Natali Brito dijo que se sentía súper contenta tras ganarle dos puntos a Mati Álvarez, y los Azules dijeron que tenía que seguir así ya que cuando Terminator pierde, los Rojos se separan y ya no se apoyan entre sí; de hecho, en la semana 19 fue Jazmín Hernández quien regañó a sus compañeros por no apoyarla cuando ella corría.

¿Dónde ver y horario en vivo hoy martes 10 de febrero de 2026 Exatlón México?

Recuerda que, para ver en vivo hoy martes 10 de febrero de 2026 el programa de la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México , debes transmitir la señal de Azteca Uno en un horario de 20:30 horas tiempo del centro del país o da clic aquí, este enlace te llevará a la sección oficial del reality deportivo.

¿Qué se juega hoy martes 10 de febrero de 2026 en Exatlón México?

Este martes 10 de febrero de 2026 se llevarán a cabo dos competencias muy importantes en Exatlón México ; la primera es la Medalla Femenil, y la otra es la Batalla Colosal. Los Azules llegan a estas pruebas muy motivados tras haber ganado la Ventaja la cual hace que uno de sus rivales ya sea hombre o mujer salga 10 segundos más tarde, y además pudieron recuperar la Villa 360, una recompensa bastante buena ya que lo hacen luego de hacer que uno de los Rojos saliera eliminado.

