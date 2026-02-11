VIDEO: Poncho de Nigris agrede a reportero Gabo Cuevas durante transmisión en vivo

Este martes durante una transmisión del programa de farándula Dulce y Picosito se mostró a la personalidad de la televisión, empresario y empresario Poncho de Nigris interrumpir de manera pacífica una transmisión en vivo del reportero Gabo Cuevas en un momento que desconcertó a quienes presenciaban el live previo a la rueda de prensa del evento Ring Royale que reunirá a diversas figuras dentro de un cuadrilátero.

De acuerdo con la transmisión, Gabo se encontraba en el live de Dulce y Picosito cuando el regiomontano se acercó hacia el reportero y lo confrontó sobre algunas presuntas declaraciones que había hecho sobre sus hijos, dejando ver su molestia contra este y deseos de que no pudiera acceder a la antesala.

¿Qué pasó entre Gabo Cuevas y Poncho de Nigris?

Fue durante la transmisión de este martes 10 de febrero del programa Dulce y Picosito, que Gabo explicaba que Poncho había negado su acceso al evento de Ring Royale y a lo lejos los reclamos de Poncho se hacían más fuertes, sobre todo por algunas presuntas declaraciones de Cuevas que señalaban que a sus hijos les llegaría el karma, por lo que dijo lo siguiente:

“¿Te acuerdas que dijiste algo de mis hijos? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué le deseaste a mis hijos? ¿Cuál va a ser mi karma? ¿Qué le va pasar algo a quién? Pinche pocos huevos”, mientras que Gabo negaba las acusaciones e intentaba explicar las cosas, a lo que posteriormente se logró ver a Poncho al borde tirar su equipo de trabajo.

Tras estos tensos momentos, el reportero se reincorporó y tuvo el apoyo de la gente que se encontraba en la sala y de sus compañeros de transmisión, luciendo afectado por lo que acababa de pasar.

¿Cómo inició el conflicto entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas?

Las fricciones comenzaron a finales del año pasado cuando Gabo Cuevas comentó de manera deliberada que el regiomontano pagaría su karma con sus hijos o su familia, lo que se tomó como un comentario cargado de malas intensiones, cosa que el reportero ha desmentido en diversas ocasiones.

Tras estas palabras, Poncho hizo público que no descansará hasta que el reportero se le pida perdón de frente por involucrar a su familia (quienes son menores) en estas declaraciones.