Daniel Bisogno salió del hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

Durante el pasado fin de semana, nuestro querido Daniel Bisogno tuvo que ser internado e intervenido de emergencia por un problema hepático, pues se le reventaron unas várices del esófago.

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Afortunadamente, Pati Chapoy ha confirmado que ya se encuentra en su casa, pero tiene que mantener reposo para poder recuperarse por completo.

Daniel Bisogno, afortunadamente ya lo dieron de alta, está en su casa, tiene que quedarse unos días a terminar de aterrizar todo lo que sucedió, porque no fue nada sencillo

No le sacaron la muela, lo que está pasando es algo realmente delicado y serio, entonces, yo espero que finalmente acceda, Daniel, me dé una entrevista para que él de viva voz les platique por lo que está pasando

¿Cuándo regresa Daniel Bisogno a Ventaneando?

De acuerdo a la recuperación que está teniendo, es muy probable que Daniel Bisogno pueda regresar la siguiente semana a Ventaneando.

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