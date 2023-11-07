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FOTOS | ¿La participación de Daniel Corral en la nueva temporada de Exatlón, está en riesgo?

El regreso de Daniel Corral a los circuitos de Exatlón México no fue lo esperado, ¡se lesionó! ¿Qué le pasó? ¿Volverá? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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