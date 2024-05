Daniela Castro se incorpora a TV Azteca y nos revela detalles

Este viernes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Daniela Castro, quien se incorpora a las filas de TV Azteca con el proyecto “Cautiva de Amor”, melodrama que actualmente se graba en Cuernavaca, Morelos.

¿Qué nos dijo Daniela Castro? La actriz, que estuvo alejada de los foros de grabación y los reflectores, reveló que “Cautiva de Amor es una excelente historia”, misma que la tiene cautivada y que la atrapó por completo.



Daniela Castro regresa a televisión y se une a la familia de TV Azteca [VIDEO] ‘Cautiva por amor’ es el nuevo proyecto de TV Azteca donde Daniela Castro dará vida a la villana de la historia. ¡Esto nos platicó al respecto!

“A veces no he aceptado proyectos porque la historia no me atrae, no me convence, o la siento medio débil y prefiero no hacerla”, reveló.

¿De qué trata “Cautiva de Amor”’

Al preguntarle sobre la trama del melodrama, Daniela Castro aseguró que “son temas muy actualizados, muy de hoy en día, trata de blancas que está muy fuerte pero es una realidad (...) El machismo y sobre todo, por ejemplo, mi personaje es una apariencia total”, recalcó.

¿Será buena o mala en el melodrama?

Recordemos que Daniela Castro ha interpretado a personajes buenos y malos a lo largo de su carrera, pero en esta ocasión será malvada. “Soy tremenda porque no es la villana mala que va y lo esconde, es una villana sutil, pero es malévola y estoy muy contenta porque tenemos un reparto maravilloso, productores maravillosos, una producción maravillosa”.

“Volver de esta manera porque yo tenía 5 años de no trabajar, precisamente porque no se había dado la oportunidad y una experiencia con una historia completa en la que todos los personajes son importantes y todos somos protagonistas”.

¿Actuará junto a su hija?

Daniela Castro aseveró que actuará junto a su hija Danka, quien interpretará a su hija en la novela. “Ella hizo su casting, los directores no sabían que ella era mi hija gracias a Dios y se lo ganó, ella solita se lo ganó porque es actriz desde que nació, es dramática”.

Daniela Castro señaló que actuar con su hija es bastante extraño, pero destacó ella es muy dedicada. Por último, se dijo muy contenta y agradecida con TV Azteca.

“(Estoy) muy agradecida con TV Azteca, con mi Pati, con toda la gente porque es importante a veces el cambio, pero, sobre todo, gracias por esa bienvenida, me sentí maravillosamente bien. Me siento muy contenta y emocionada porque es un gran proyecto”, reiteró.

