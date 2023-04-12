Daniela Parra pudo rendir declaración frente a un juez. ¿Qué pasó?

En la audiencia que Héctor ‘N’ enfrentó este jueves, también estuvo presente su hija Daniela Parra, para testificar a favor de su padre. Llegó a los juzgados junto con la abogada de su padre, en medio de un grupo de jovencitas que lanzaban consignas en contra del actor.

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Vamos tarde amigos, con gusto, discúlpenos. Saliendo, está bien

¿Qué pasó en la audiencia de Héctor ‘N’?

Al final de la jornada, Daniela confirmó que ahora sí, pudo hablar frente al juez, lo cual había estado esperando desde hace mucho.

Ahora sí pase yo y ahora sí, lo que llevo dos años tratando de decirle al juez, ya se lo dije. Es un perito, es un perito en psicología, él fue el qué pasó, se tardaron muchísimo tiempo y después yo y también nos tardamos muchísimo tiempo. Es un perito particular nuestro, él fue el qué pasó hoy

En una nueva audiencia que se realizará hoy martes, se espera que Héctor, también declare lo cual marcará un hito en el caso.

Él es el punto más importante y aún no ha sido escuchado, yo ya, pero él no

¿Qué opina la abogada de Daniela Parra?

Y, así fue como la abogada de Héctor 'N' habló sobre la audiencia de este lunes.

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Pudimos, ahora sí hacerle saber al juez toda la información, todo el cúmulo de información que tenía tanto un perito en materia de psicología como una testigo, literalmente de hechos, de antes, después, durante