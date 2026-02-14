7 cortes de pelo escolares para hombres 2026: los niños se verán bien y elegantes

Los cortes de pelo escolares ya no deben ser aburridos, con la intervención adecuada, pueden combinar la practicidad, elegancia y un toque moderno que funciona tanto en el salón de clases como en las salidas con amigos o reuniones familiares.

En los primeros meses de 2026, la tendencia en cortes de pelo escolares para hombres se enfoca en estilos limpios, que sean fáciles de peinar y con detalles sutiles como texturas suaves y fades discretos que respeten el reglamento del colegio sin ser demasiado formales.

Los cortes de pelo escolares más recomendados para niños son aquellos que combinan confort, estilo y crecimiento uniforme, de forma que sigan viéndose bien incluso varias semanas después de visitar la estética.

1. Buzz cut clásico

El buzz cut clásico es el rapado uniforme de toda la cabeza, perfecto para un look limpio, fresco y ultra sencillo. Tiene la ventaja de que es muy fácil de mantener y prácticamente no requiere peinarse, ideal para niños muy activos o que practican deporte diario; ayuda a soportar mejor el calor y siempre luce ordenado.

2. Crew cut (corte militar corto)

El crew cut es un clásico escolar: laterales y nuca más cortos y parte superior algo más larga pero muy controlada. Va muy bien en cabello lacio o ligeramente ondulado, porque se acomoda solo; en cabellos muy rizados queda más compacto y puede necesitar tijera para definir mejor la forma.

3. Messy crew cut

El messy crew cut mantiene la base del crew cut, pero agrega textura ligera en la parte superior para un toque moderno. Es ideal para cabello de grosor medio a grueso, donde la textura se nota sin usar demasiado producto; si el colegio es muy estricto, basta pedir que la textura sea discreta y que el largo no sea exagerado.

4. Low taper fade

El low taper fade consiste en un degradado bajo en laterales y nuca, con la parte superior un poco más larga pero controlada. Se ve prolijo, moderno y muy limpio; el degradado bajo crece bonito sin líneas marcadas y aguanta bien el sudor y el movimiento del recreo o entrenamientos.

5. Skin fade buzz cut suave

Este es uno de los estilos más limpios y actuales para niños; prácticamente no requiere peinarse ni usar producto, y mantiene la cabeza fresca todo el día. Ideal para niños muy activos o que sudan mucho; pero antes de hacerlo, hay que revisar que la escuela acepte cortes de pelo con laterales muy cortos.

6. Textured crop

Es moderno pero discreto y funciona muy bien en cabello lacio u ondulado; en pelo muy fino es importante usar poco producto para que no se vea aplastado. Se recomienda que el flequillo no sea demasiado largo para que no caiga sobre los ojos y siga siendo claramente escolar.

7. French crop

El French crop es un primo del crop, con la parte superior corta y un flequillo corto que cubre un poco la frente, ayuda a equilibrar rostros alargados y es de bajo mantenimiento, porque se acomoda solo con las manos. Es perfecto para un look pulcro y a la vez muy actual.