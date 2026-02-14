Así celebrarán el Día de San Valentín las parejas famosas de México

Hoy se celebra el Día de San Valentín por lo que es una fecha importante para los enamorados y por supuesto a los famosos. Hay muchos que de ellos que están viviendo su primer Día del Amor y la Amistad en pareja por lo que sus fanáticos están expectantes.

Como es de esperarse las parejas enamoradas han captado la atención desde que dieron a conocer su romance públicamente. Es por esto que te vamos a contar cómo van a celebrar este día.

¿Cómo celebrarán San Valentín las parejas famosas?

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal son considerados una de las parejas más mediáticas de México y por supuesto han estado en la lupa los día previos a San Valentín. La hija de Pepe Aguilar, compartió en sus historias de Instagram una fotografía en compañía de su esposo en la que aparecen recostados en un sillón y él la acaricia con cariño.

Por su parte Christian también le dedicó una imagen a su esposa, que estuvo acompañada del sencillo “Días de San Valentín” de Joan Sebastián.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Otra de las parejas del medio que sorprende a sus fanáticos son Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez que han sorprendido con sus mensajes románticos en las redes sociales en este San Valentín.

En este momento se recuera una de las dedicatorias más recordadas de la pareja en el 2020, cuando Derbez dijo que cada minuto con su esposa era San Valentín."Ale, Eugenio 14 años juntos = 5110 días celebrando cada minuto como si fuera 14 de febrero. Te amo hoy y siempre ¡Felicidades princesa!”, escribió en su red social.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes llevan catorce años de casados y todavía siguen celebrando el amor en el día que fue tan importante para ellos. La pareja compartió uno de los momentos más románticos en el 2025 cuando contaron que emprendían un viaje en pareja para celebrar su aniversario matrimonial.

"Ya son 14 años caminando juntos Memito. Gracias por ser el mejor compañero de la vida", escribió la actriz en sus redes sociales.

Anahí y Manuel Velasco

Por último, tenemos a Anahí y Manuel Velasco que llevan más de 11 años juntos pero se conocen hace 14 años. Por medio de su cuenta personal de Instagram la actriz dio a conocer unas imágenes en la que se muestra su historia de amor donde también se pudo ver una fotografía de su boda.

“¡10 años de casados! Y 14 años desde aquel día en el que apareciste en mi vida y trasformaste mi mundo entero al recordarme lo bonito que era volver a creer en mí“, colocó.