7 ideas para reciclar frascos de medicamentos; serán muy útiles y funcionales en casa u oficina

¿Te ha pasado que acumulas muchos frascos de medicamentos y los quieres tirar? Bueno, en esta ocasión te presentamos siete ideas para que les des un nuevo uso y no los deseches; con esta acción reciclaras y ayudarás a la disminución de la contaminación.

1.- Para guardar herramientas: Estos frascos al ser pequeños son ideales para guardar herramientas como clavos, tachuelas, tornillos o cualquiera que sea diminuta. Esta opción sin duda hará que no pierdas las cosas y te ayudará a mantener la organización.

clavos |Crédito: Pexels

2.-Para guardar anillos o aretes: Los frascos para medicina son ideales para guardar accesorios como cadenas delgadas, aretes, anillos y pulseras, esto debido a que suelen ser pequeños. Por otro lado, es una opción ideal para viajar ya que no tendrás que llevar tu joyero, el cuál implica más espacio en la maleta, sino que todo quedará muy compacto en los frascos.

anillos|Crédito: Pexels

3.- Guardar especias: Sin duda, los frascos son ideales para guardar especias como pimienta, ajo en polvo, comino, clavos, pimienta, etc. Aunque en esta idea es muy importante aclarar que el frasco debe estar muy bien lavado y desinfectado antes de guardar algo que se va a ingerir (no debe haber ningún rastro de medicamento).

especias |Crédito: Pexels

4.- Artículos para viajar: Es ideal para guardar productos como shampoo, crema, acondicionador o jabón líquido al momento de viajar ya que te ahorrarán mucho espacio en la maleta. Al igual que el punto anterior, los frascos deberán estar muy bien lavados de manera previa.

Frascos para shampoo |Crédito: Pexels

5.-Para guardar ligas y pasadores para el pelo: Las ligas y pasadores para el cabello es una de las cosas que más que más se suelen perder ya que son muy pequeñas, es por eso que guardarlas en frascos de medicamentos es una idea perfecta.

ligas para pelo|Crédito: Pexels

6.-Para guardar clips y grapas: Una de las mejores maneras para organizar tu escritorio en la oficina es guardar tus clips y grapas en frascos de medicamentos. Sin duda, no los volverás a perder.

Clips para oficina|Crédito: Pexels

7.-Para hacer adornos o regalos: Una forma muy linda de reciclar frascos de medicamentos es agregarle dulces o chocolates pequeños y decorarlos para que puedan ser un detalle para alguien o bien, una forma de decoración en mesas de dulces en fiestas. Usa toda tu creatividad para la decoración de los frascos, que previamente deberán estar muy bien lavados.