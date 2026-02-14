Irma Miranda, ganadora de MasterChef Celebrity 2023, anuncia su embarazo; “Un nuevo capítulo comienza”

Sin duda el día del amor y la amistad no pudo empezar de una mejor manera ya que este 14 de febrero a través de su cuenta de instagram Irma Miranda, ganadora de MasterChef Celebrity 2023 anunció su embarazo con una fotografía hermosa, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo anunció su embarazo Irma Miranda?

A través de redes sociales, Irma Miranda; modelo y ganadora de MasterChef Celebrity 2023 anunció que está embarazada. La noticia fue dada a conocer a través de una fotografía a lado de su pareja sosteniendo unos pequeños y adorables calcetines de bebé al igual que una ecografía. La modelo y también conductora utilizó un vestido largo de encaje en color hueso, un peinado recogido con algunas ondas sueltas y un maquillaje en tonos plata.

Las fotografías estuvieron acompañadas de la frase: “Un nuevo capítulo comienza. Te esperamos con toda la ilusión”. La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos por parte de todos sus seguidores así como de algunas figuras públicas como Tania Estrada, Itzia García, Andreína Martínez, Aline Hernandez, Diana Robles, Zahie Tellez, Fernando Lozada y por su puesto de su madre, quien comentó en la publicación “Una gran bendición llega a nuestra familia y la esperamos con todo el amor del mundo”.

¿Quién es Irma Miranda?

Irma Cristina Miranda Valenzuela es originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Nació el 15 de agosto de 1996 y estudió Administración de Empresas. Mejor conocida como Irma Miranda fue la ganadora de MasterChef Celebrity en el año 2023, misma que durante el reality se desempeñó de manera excelente superando cada reto y ganándose el cariño de todo el público lo que la llevó a obtener la victoria ante los también finalistas Eduardo Capetillo Gaytán y Paco Palencia. Por otro lado, representó a México en Miss Universo 2022.

Actualmente es conductora de Al Extremo Fin De Semana, programa al que se unió en julio de 2024. En redes sociales se muestra siempre muy activa compartiendo su estilo de vida. Con su carisma y talento ha conquistado a todos sus seguidores, los cuáles ya suman 275,000 en Instagram.