Los 5 cortes de pelo para mujer que adelgazan y estilizan la cara

A la hora de elegir peinados es importante no dejar nada al azar porque cada pequeño detalle cuenta. Ante esto es que lo importante es buscar la comodidad y que sea un peinado de bajo mantenimiento.

En este caso te vamos a presentar unos cortes de pelo que cumplen con los requisitos planteados, pero además rejuvenece, adelgazan y estilizan la cara. De esta manera vas a potenciar las facciones del rostro.

¿Cuáles son los cortes de pelo para mujer?

Corte de pelo 'undercut'

Aquí tenemos un corte que se caracteriza por tener un frontal muy largo que crea una línea vertical y unos laterales cortos. Esto proporciona un aspecto seductor y femenino que dulcifica el pixie y el estilo punk.

Es un corte simétrico que se puede peinar a ambos lados de acuerdo al look que se desee y la ocasión. Es un corte que favorece a los rostros redondeados con cabello corto. Un consejo: “Si la raya viene a un lado, hay que intentar tapar el pómulo con una línea vertical que pase por debajo de la barbilla.”

Corte de pelo 'Long Layer' recto

Este es un corte que no quieren renunciar a lucir un cabello largo y con movimiento. Es un estilo que otorga volumen en la zona alta y trae el cabello hacia la cara. Lo idóneo es llevarlo con la raya al lado, llevando todas las ondas a derecha o izquierda, según nos guste más. Puedes darle volumen con los rizos muy marcados.

Corte mullet con tupé

Este es un corte de carácter y personalidad. Lleva una zona alta y los frontales muy largos para que vengan hacia la cara e incluso pasen por debajo de la barbilla. Es ideal para los rostros redondeados y la clave está en dar volumen en la zona alta, creando verticalidad para comenzar la forma circular.

Corte mullet texturizado

Acá nos encontramos con un corte corto que deja las patillas libres y deja mechones hacia el rostro. Es importante dar volumen en la zona alta y dejar el cabello largo en la nuca para crear una silueta rectangular. Puedes aprovechar si escalas los laterales, llevas las patillas largas (dan verticalidad), y los frontales con la raya en medio.

Corte mullet extra-plano

Por último, es un corte más corto en la parte delantera y largo en la parte trasera. Es un estilo que estiliza y alarga cualquier tipo de rostro. Para sacarle provecho debes peinar los laterales muy pegados y cardando un tupé en la zona superior para crear más volumen y restarlo a la inferior.”

