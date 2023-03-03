Solicitaron comparecencia de Daniela Parra, hija Héctor ‘N’

Este jueves se realizó una audiencia más del juicio de Héctor ‘N’, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde al final, la abogada del actor precisó que solicitaron al juez la comparecencia de dos peritos oficiales y dos peritos particulares, para que rindan testimonios que según ella, serán favorables ahora para su defendido. Además, adelantó que Daniela Parra, hija del actor, también comparecerá.

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Solicitamos apoyo al juez, para que se presenten peritos de la fiscalía, pues son los peritos de la fiscalía y son otros dos peritos privados y, el testimonio de Dani. Se señaló nueva fecha para el 16 de marzo y se va a realizar el desahogo

¿Qué dijo la defensa del actor por la disculpa pública de José Luis Guerrero? Y esto dijo, sobre la disculpa pública que José Luis Guerrero, primer abogado de Héctor ‘N’, ofreció hace unos días a Alexa ‘N’, cuya denuncia por abuso sexual, es la que tiene al actor en la cárcel.

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